Calcio C, Rimini: cinque assenti col Pontedera

Prosegue il lavoro del Rimini in vista del match di domenica (ore 18.30) al Romeo Neri contro il Pontedera, avversario che all’andata segnò l’esordio, non troppo fortunato, di Emanuele Troise sulla panchina del Rimini, sconfitto 4-0 allo stadio Mannucci. Rispetto a martedì, Troise difficilmente riuscirà a recuperare qualcuno tra Cernigoi, Capanni e Marchesi, che ieri hanno lavorato a scartamento ridotto, Oddi, che avrà un percorso un po’ più lungo, e anche Gigli. Quest’ultimo è stato sottoposto solo a terapie dopo il problema muscolare avvertito martedì a Recanati. Troise avrà quindi una scelta in meno rispetto al turno infrasettimanale ma si troverà una squadra con il morale alle stelle dopo il blitz in casa della Recanatese (che ieri ha annunciato Giacomo Filippi come successore di Pagliari). Intanto ieri si è aperta la prevendita in vista del match di domenica, con le modalità ordinarie.

Sarà Marco Peletti di Crema a dirigere Rimini-Pontedera, in programma domenica alle ore 18.30 allo stadio Romeo Neri. Avrà per assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Andrea Rizzello di Casarano, mentre il quarto ufficiale sarà Paolo Grieco di Ascoli Piceno. Al primo anno nella Can C, Peletti ha diretto il Rimini in Serie D nella stagione 2021-2022, in occasione del successo (0-1) nel derby di Forlì con gol di Fabrizio Carboni. Un precedente anche con il Pontedera, ma decisamente più recente. Il 2 dicembre Peletti ha diretto Ancona-Pontedera 0-1 decisa da una rete di Nicastro, ex Rimini che i toscani hanno però ceduto a gennaio alla Vis Pesaro.