Calcio C, Rimini, che difesa: nei secondi tempi ha alzato il muro

Chi vuole segnare al Rimini deve farlo in fretta. Un po’ come ci sono riusciti Pescara e Vis Pesaro altrimenti poi diventa durissima.

Secondi tempi blindati

Infatti la difesa bunker messa su da Emanuele Troise trova la sua massima espressione dopo l’intervallo. Nelle ultime 8 sfide il Rimini non ha mai preso gol nel secondo tempo. Bisogna risalire al minuto 67 dell’esordio di Troise sulla panchina del Rimini, a Pontedera (finì 4-0 per il toscani), per vedere Colombi battuto e per l’occasione ci riuscì l’ex Nicastro. Da quel momento buio assoluto per chi ha provato a gonfiare la rete di Colombi: in ordine sono andati in bianco Ancona, Lucchese, Spal, Pescara, Sestri Levante, Fermana, Vis Pesaro e Olbia. Tradotto quasi mezzo campionato. L’Ancona segnò con Basso al 43’, il Pescara con Milani al 3’ e infine la Vis Pesaro con Nina al 2’.

Facendo due calcoli veloci si deduce che Colombi è imbattuto da 383 minuti per quanto concerne i secondi tempi.

Ogni gol fatto vale 2 punti

Il bunker difensivo ovviamente eleva alla massima potenza ciò che l’attacco riesce a produrre. Così nelle otto partite in cui il Rimini è tuttora imbattuto sono arrivati ben 16 punti con appena 8 reti a referto. Questo significa che ogni gol ha fruttato due punti al Rimini, un bottino niente male per la serie che in questo periodo della stagione a Morra e compagni là davanti basta poco per raccogliere il massimo.

Attacco in bianco

L’unico aspetto negativo del pareggio di Olbia è stato che l’attacco per la prima volta non è andato a bersaglio dopo il 4-0 patito a Pontedera. Infatti poi seguirono sette partite consecutive dove il Rimini aveva sempre segnato, quasi sempre un gol a parte il 2-0 sulla Lucchese, in Sardegna invece si è tornati in bianco.

Il messaggio degli ultimi 2 mesi

In definitiva cosa hanno detto gli 60 giorni sul cammino del ritrovato Rimini? Quando è andato sotto, è successo tre volte, ha sempre reagito portando a casa un punto (Ancona, Pescara e Vis Pesaro). Quando è andato sopra, non si è più fatto riprendere portando quindi a casa l’intera posta in palio (Lucchese, Spal, Sestri Levante e Fermana). Due mesi, otto partite, 16 punti in cascina, tre gol appena subiti e mai nel secondo tempo. Nel mezzo due turni di coppa Italia passati contro Perugia in casa ma soprattutto Cesena in trasferta. Insomma tanta roba.