Calcio C, Rimini: Cernigoi è rientrato in gruppo, Lepri e Gigli sulla via del recupero

Sostanzialmente buone notizie dall’allenamento di ieri del Rimini. Capanni, Gigli, Marchesi, Oddi e Lepri hanno svolto un lavoro personalizzato mentre Cernigoi è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo stesso accadrà oggi per Lepri e Gigli che sono sulla via del recupero in vista del match di sabato ad Ancona (arbitra Adolfo Baratta di Rossano). E’ stato un allenamento incentrato sulla forza per chi non ha giocato domenica, con partitella finale, per gli altri in campo con il Pontedera allenamento più specifico.

Intanto l’Ancona perde tre pedine: Testagrossa, Paolucci e Clemente sono stati infatti squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Il Rimini ha ricevuto un’ammenda di 500 euro perche a fine primo tempo è stato lanciato un fumogeno in campo.

E’ attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti per il match di sabato: prevendita fino alle 19 di venerdì sul sito internet www.diyticket.it e presso le ricevitorie Sisal autorizzate al prezzo di 10 euro più diritti di prevendita (biglietto intero), 7 euro piùdiritti di prevendita (Under 18, donne e over 70), Under 10 ingresso gratuito previa prenotazione al numero WhatsApp 060406. Il punto vendita è alla tabaccheria Pruccoli in viale Vespucci 69 (per info 0541-51917). a.g.