Calcio C, Rimini-Carrarese tutta da gustare. Troise: “In campo con entusiasmo e motivazione”

Prosegue il tour de force per il Rimini che torna al Romeo Neri dove domani alle 14 ospita la Carrarese in quella che può essere considerata a tutti gli effetti la prova del nove per capire di che pasta è fatto il Rimini, anche se il primo obiettivo deve essere considerata la salvezza. Numeri simili tra i biancorossi e i toscani, anche se la squadra di Troise viene da dieci risultati utili consecutivi e nelle ultime otto gare di campionato ha segnato otto reti subendone tre. Gli ospiti invece sono in striscia positiva da cinque turni ma sono reduci da due pari di fila e non vincono dal 19 novembre contro la Spal (5 gol fatti e due subiti). Così l’allenatore Emanuele Troise alla vigilia: “Si torna a giocare con entusiasmo e motivazione in casa. E’ un banco di prova importante ci stiamo preparando al meglio e saremo pronti, ho visto la squadra rientrata da Olbia sul pezzo. Dovremo stare attenti su tutti i fronti contro una delle più forti de campionato che sviluppa un calcio importante e ha raccolto meno di quanto meritato. Dovremo cercare di sfruttare gli spazi e le occasioni che ci saranno”.

Torna dalla squalifica Megelaitis, recuperato Lombardi. Sicuramente Pietrangeli riprenderà una maglia da titolare per Gorelli. In attacco in vantaggio Cernigoi su Ubaldi. Capanni, ancora non al meglio, non è stato convocato. A centrocampo il ventaglio più ampio di scelte. Il modulo sarà il 4-3-3.