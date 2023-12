Calcio C, Rimini: allarme rientrato per Lombardi, out Tofanari

Ieri i biancorossi sono tornati ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Troise al ritorno dalla faticosa trasferta di Olbia. Hanno risposto tutti presente compreso Lombardi che aveva dato forfait pochi minuti prima del fischio d’inizio contro i bianchi sardi. Quindi se alla rifinitura di questa mattina in programma al Romeo Neri non ci saranno intoppi, soltanto Tofanari non risponderà presente alla convocazione di Troise per la partita casalinga di domani con l’agguerrita Carrarese (ore 14).

Oggi dalle 10.30 alle 12.30 si possono acquistare i biglietti allo Store e domani dalle 10 alle 14.15 ai botteghini dello stadio in via Lagomaggio.

Fischia Mucera

Sarà Giuseppe Mucera di Palermo a dirigere Rimini-Carrarese in programma domani alle ore 14 allo stadio Romeo Neri. Avrà per assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Matteo Nigri di Trieste, con quarto ufficiale Diego Castelli di Ascoli Piceno. Al 3° anno nella Can C, Mucera non ha mai diretto il Rimini mentre ha incrociato tre volte la Carrarese: nel 2021-2022 a Gubbio (ko 4-0) e in casa con il Siena (vittoria 2-1) e nella passata stagione nel 3-1 interno con la Recanatese.