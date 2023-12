Calcio C, Rimini: alla fine è -8 rispetto al 2022, ma è in atto un processo di crescita

Il deficit è di -8. Un campionato fa, di questi tempi, il Rimini aveva chiuso il girone d’andata con 31 punti, frutto di un percorso da far invidia anche a chi era stato costruito per vincere il campionato. Basti pensare che prima del giro di boa del Girone B versione 2022-2023 la squadra di Gaburro era stata anche seconda in classifica: tanta roba considerando il fatto che fosse una matricola. Tutto il contrario di quanto è accaduto in questo campionato, con il Rimini che ha perfino toccato il fondo della classifica, chiudendo poi a 23 punti la fase ascendente del campionato.

Due ko consecutivi ma...

I due percorsi opposti hanno una causa ben precisa: l’anno scorso il Rimini aveva addosso l’entusiasmo della promozione in Serie C ed era partito soprattutto assieme alle altre squadre. Quest’anno i biancorossi hanno regalato un mese alla concorrenza per le note vicende del passaggio societario, pero hanno reagito trovando la quadra tanto da rimontare al punto da entrare in zona play-off. Rimonta stoppata dalle ultime due sconfitte consecutive, a Chiavari contro l’Entella e in casa contro il Gubbio, frutto più che altro di un “crollo” fisiologico. Tradotto, quando si compie una rimonta, a un certo punto arriva una specie di crisi di rigetto destinata ad essere superata in fretta se nel corso dell’ascesa si era seminato bene. Adesso il Rimini ha ampi margini di miglioramento mentre paradossalmente l’anno scorso aveva toccato il massimo dei giri del motore già a dicembre.

Un ritorno da invertire

Oltre al Rimini, anche Troise dovrà invertire il trend rispetto al suo unico girone di ritorno tra i professionisti. Sì perché il tecnico campano nell’unica esperienza in Serie C, a Mantova, fece molto bene nel girone d’andata, totalizzando 29 punti, per poi avere una flessione dopo il giro di boa con appena 20 punti in 19 giornate. Insomma da sabato 6 gennaio, quando si ripartirà da Arezzo, i giocatori del Rimini e Troise saranno chiamati a partire con il piede giusto. Anche perché è questo il tempo in cui si inizierà a fare sul serio: il mercato di riparazione spesso e volentieri ha il potere di stravolgere l’aspetto di molte squadre e di “raddoppiare” il valore dei punti del ritorno.

Il doppio rosso

Una curiosità legata ai cartellini rossi: quest’anno il Rimini è stato ha terminato la partita in inferiorità numerica due sole volte. In entrambe le occasioni a prendere il cartellino rosso è stato Semeraro, espulso a Pescara contro il Pineto e poi con il Gubbio. Due partite perse dal Rimini.