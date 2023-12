Calcio C, Rimini all’attacco di un record che dura da 41 anni: Troise insidia Sacchi

Casa dolce casa. E’ proprio il caso del Rimini che domani sera chiuderà un 2023 comunque positivo ospitando il Gubbio. E il Romeo Neri da circa due mesi è tornato ad essere come l’anno scorso nel girone d’andata, un fortino inespugnabile dove le vittorie la fanno da padrona.

Impresa che manca da 41 anni

Ora però all’orizzonte si staglia la sagoma di un’impresa che i biancorossi sono chiamati a compiere tra poche ore al cospetto degli umbri. Quella di vincere la quinta partita consecutiva tra le mura amiche. Perché impresa? Semplice, perché l’ultima volta è successo 41 anni fa, precisamente nella stagione 1982-83 quando in panchina era seduto Arrigo Sacchi. Ovviamente si sta parlando di terza serie come è l’attuale, altrimenti bisogna andare poco indietro quando in serie D nel campionato 2021-2022 arrivarono 9 successi di fila sul campo amico, oppure bisogna retrocedere all’annata 2013-2014 allorché nella vecchia C2 con Osio in panchina il Rimini collezionò appunto 5 vittorie consecutive. Ma qui interessa solo la terza serie ed ecco allora che un’impresa simile manca da 41 anni.

Sempre la Carrarese di mezzo

Quella serie iniziò il 5 dicembre 1982 con la vittoria sulla Rondinella per 3-1 e proseguì battendo, nell’ordine, Treviso (2-1), Fano (2-0), Carrarese (2-1) e infine Brescia (2-1), terminando il 20 febbraio 1983, quando i biancorossi furono fermati in casa sul pareggio (1-1) dalla Spal. Alla fine del campionato, il Rimini di Sacchi si piazzò al 4° posto assieme al Vicenza con 37 punti. Come si può notare anche quella volta c’era la Carrarese di mezzo, come adesso. Infatti questa serie aperta prevede Lucchese (2-0), Spal (1-0), Fermana (1-0) e appunto Carrarese (1-0). Come dire che quando si battono gli apuani al Romeo Neri (evento anche questo difficilissimo perché prima del 10 dicembre scorso era capitato 37 anni fa), la serie positiva è di quelle storiche.

Nuova imbattibilità da difendere

Se contro i rossoblù si andrà alla caccia di un qualcosa di storico al contempo però c’è anche un qualcosa da difendere, una nuova imbattibilità. Infatti Colombi non subisce gol in casa da 407 minuti, tradotto dalla rete dell’anconetano Basso al minuto 43 del 22 ottobre scorso. Una performance che è alla base poi di questa serie di 4 vittorie consecutive interne visto che il Rimini ha ottenuto il massimo realizzando appena 5 reti che hanno portato la firma di due giocatori quali Lombardi e in quattro occasioni Morra (3 rigori all’attivo).

Cercasi rete su azione

E restando sul tema attacco il Rimini ultimamente ha fatto quadrare i conti più che altro sulle palle inattive. Infatti manca un gol su azione dal 25 novembre scorso, quindi quasi un mese, quando il solito Morra trafisse il portiere della Fermana, Furlanetto, dopo la corta respinta di quest’ultimo.