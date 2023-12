Calcio C, Rimini: a Pesaro riecco Lepri, Semeraro, Lamesta e Morra titolari

Seduta mattutina ieri per il Rimini, che si avvicina a grandi passi al match di domenica sera in casa della Vis Pesaro. Se si esclude Tofanari, Troise avrà tutti i giocatori a disposizione e rispetto a Cesena inserirà Lepri, Semeraro, Lamesta e Morra.

Restano ancora biglietti

Alle 19.30 di ieri, non si era ancora registrato il sold-out per il settore ospiti dello stadio Bruno Benelli di Pesaro: erano infatti stati venduti 515 dei 558 biglietti messi a disposizione dalla Vis per i tifosi del Rimini. Quasi certamente i 43 tagliandi ancora invenduti saranno staccati in giornata, ma si pensava che il tutto esaurito potesse essere immediato.

I pullman del Collettivo

Intanto il Collettivo riminese comunica a coloro che hanno prenotato i posti sul pullman per la trasferta di domenica a Pesaro che «a causa della concomitanza della partita del basket, la partenza dei pullman non avverrà più da piazzale del Popolo ma dal parcheggio del nuovo tribunale di Rimini, in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa alle ore 18.45».