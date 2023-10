Calcio C, Raimondi come Gaburro: l’arte di lasciare Rimini con grande eleganza

In una città dove, come è risaputo, la cultura sportiva è più rara della neve a Palermo, tutto ciò appare un inutile spreco. Questi due allenatori magari non sono il top del top di gamma, ma sono due profondi conoscitori del calcio (anche troppo), ma soprattutto sono due gran signori, due persone educate, cortesi e capaci di trasmettere qualcosa. Sono stati talmente coerenti a se stessi che se ne sono andati in punta di piedi. Gaburro aveva ampiamente capito nella scorsa primavera che l’ambiente non era più favorevole, il contratto era in scadenza, è tornato in Veneto e ha finito di scrivere il suo libro.

È arrivato Raimondi, alla prima esperienza come capo-allenatore, e di lui ha subito colpito l’estrema disponibilità a capire, a valutare, a vedere il lato positivo delle cose. In pieno luglio a Bagno di Romagna, di fronte alla domanda quale senso avesse fare il ritiro con giocatori che si sapeva benissimo non sarebbero rimasti, ha risposto così: «Ma no, perché? Non è detto che sia così, c’è una soluzione a tutto e credo che alla fine molti potrebbero rimanere».

Come dare una speranza a giocatori che sarebbero partiti di lì a breve e al contempo Raimondi ha infuso determinazione e voglia di impegnarsi al massimo a giocatori appena arrivati che, a colpo d’occhio, non erano e non sono all’altezza della C. Sia Gaburro che Raimondi sono stati traditi dalle proprie idee, quella sicurezza sulle teorie che avevano ben chiare in testa per poi scontrarsi con una realtà tecnicamente ben più modesta sotto forma di parco-giocatori. È il destino di chi non solo “sposa il progetto” perché magari il procuratore gli ha detto così, ma di chi molto più ambiziosamente il progetto lo crea.