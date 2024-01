Calcio C, Morra: “Il primo obiettivo del Rimini è fare subito più punti possibili”

Claudio Morra, come ha passato le meritatissime mini-vacanze natalizie?

«Bene, ci stava un po’ di relax: sono stato due giorni a Istanbul e poi cinque a Dubai».

Gli sceicchi ancora non l’hanno contattata per giocare in Arabia però dopo il suo grande girone d’andata in cui ha segnato dieci gol tra campionato e Coppa sicuramente ha attirato parecchie attenzioni, tra cui quella del Vicenza: lei cosa sa?

«Attualmente il mio appuntamento con il calcio arabo è stato rimandato (sorriso, ndr). Onestamente non mi sono arrivate proposte in prima persona, anche se ho letto di alcuni interessamenti. Io comunque rimango a Rimini».

E’ appena iniziato il 2024 dopo un girone d’andata dai due volti per il Rimini: può fare un’analisi?

«L’inizio è stato in salita e potevamo partire meglio, ci abbiamo messo del tempo per ingranare. Poi però abbiamo collezionato una striscia di dodici risultati utili consecutivi che ci hanno permesso di rialzarci in campionato e raggiungere le semifinali di Coppa Italia. Con un calendario così fitto siamo calati nel finale ma è stato un percorso in crescendo».

La squadra ha trovato finalmente equilibrio ma qual è stato il segreto della svolta?

«Ci siamo conosciuti di più e poi è venuta fuori la voglia di rimetterci in piedi dal primo all’ultimo, poi Troise ci ha aiutato fornendoci mentalità e identità precise. Noi l’abbiamo seguito ed è andata bene, in quel momento potevamo dividerci o unirci, noi ci siamo compattati».

Si aspettava di segnare 9 reti in 19 presenze, in media quasi un gol ogni due partite?

«Ovviamente un attaccante ci spera sempre, è il mio record personale e sono contento ma ancora non ho fatto niente. Per diventare una statistica positiva bisogna dare continuità e non fermarsi».

Lei ha sempre segnato una rete alla volta e si è dimostrato glaciale dal dischetto: c’è un gol che le è rimasto più impresso?

«Onestamente non ne ho uno preferito, sono stati tutti importanti. A parte la punizione di Pescara, ho sempre segnato da dentro l’area. Ripenso magari al pareggio contro l’Ancona o al gol vittoria al 90’ contro la Carrarese»

C’è un compagno che l’ha impressionata, non necessariamente un collega di reparto?

«Per il cambiamento che ha fatto direi Lamesta, è diventato un giocatore determinante di altissima qualità ma mi trovo molto bene anche con gli altri attaccanti, vedi Cernigoi».

Il Rimini ha girato con 23 punti, a +4 sui playout e a -1 dai playoff: qual è la vostra dimensione?

«Lo scopriremo nelle prime partite del 2024. Il primo obiettivo è raccogliere più punti possibili per stare lontani dalle zone pericolose, poi se faremo bene potremo guardare sopra».

Sabato si gioca: che ricordo ha della gara d’andata contro l’Arezzo?

«Sconfitta di misura ma contro una squadra organizzata che aveva da poco vinto il campionato di serie D con tanti giocatori della scorsa annata. Noi eravamo molti nuovi e giovani, la ritengo una partita a sé. Sicuramente dovremo partire con il piede giusto e affrontare ogni partita come fosse uno scontro diretto, una finale. Anche perché solitamente a gennaio da sotto iniziano a vincere quindi bisogna mantenere il passo e stare sempre sul pezzo».