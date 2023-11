Calcio C, Morra: “Bravo Rimini, ora avanti così”

Nel momento positivo del Rimini c’è sempre lo zampino di Claudio Morra. Il bomber biancorosso, che comanda la classifica marcatori del girone B assieme a Gucci, Corazza, Volpicelli e Catanese a quota sei sigilli in campionato, è andato al bersaglio anche a Pescara. Quarto gol consecutivo, quinto nelle ultime sei (solamente a Pontedera è andato in bianco nei 52 minuti giocati) e il Rimini che in automatico sta iniziando a tirarsi fuori dalle sabbie mobili con otto punti in quattro partite. Nell’1-1 di carattere conquistato lunedì sera c’è il segnale di una squadra capace di reagire, non abbattersi e poi resistere. Tutte caratteristiche che fino a un mese fa si vedevano a tratti o per niente.

«Ci teniamo stretto il punto – commenta l’attaccante – guardando il lato positivo perché fino a qualche tempo fa non avremmo portato a casa il pari. Abbiamo mostrato un ottimo atteggiamento, seppur ci sia stato qualche momento di sofferenza la squadra non ha mai mollato e il risultato finale ci dà più maturità».

Il momento d’oro di Morra

Morra ancora una volta a referto: dopo i tre rigori consecutivi realizzati in ordine cronologico contro Ancona, Lucchese e Spal, lunedì sera l’attaccante ex Piacenza ha usato ancora una volta una palla inattiva, il calcio di punizione, ma ci è voluto anche il bacio alla dea bendata.

«Volevo tirare di potenza sul palo di Plizzari però sono stato fortunato visto che la deviazione ci ha aiutato. L’altra ghiotta occasione sull’assist di Lamesta? Ero indeciso se attaccare in avanti o staccarmi dietro a Floriani che però ha intercettato bene. Per un attimo ha rischiato l’autogol ma se passava la sfera ero pronto a insaccare con la porta quasi vuota. Indubbiamente sono contento per la continuità personale e di squadra, dobbiamo andare avanti così».

Di fronte a un Pescara in crisi di risultati ci si attendeva la classica partita del riscatto e il gol a freddo di Milani sembrava il preludio all’ennesima trasferta da incubo. Invece il Rimini non si è scomposto e in velocità spesso si è reso pericoloso: «Non è facile andare sotto subito ma abbiamo mostrato il giusto atteggiamento. Nel secondo tempo il Pescata aveva il pallino del gioco, a maggior ragione il pareggio è un passo in più verso la nostra crescita».

Il numero nove biancorosso, complice una condizione fisica non ottimale, è stato sostituito al 77’ per fare posto a Selvini.

«Diversi giocatori sono stati colpiti da un virus intestinale e anche io non ero al top ma già oggi (ieri ndr) sto molto meglio quindi non è nulla di grave».

Il Rimini si è rialzato, la classifica resta critica ma migliora (ora terzultimo posto), insomma il treno per uscire definitivamente dalla crisi è attaccato (quattro squadre a 12 punti, tra le quali il Sestri Levante prossima avversaria).

«Non dobbiamo mollare, il recupero ci può dare punti importanti».