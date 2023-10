Calcio C, lo strano caso del Rimini: col Sestri Levante dove si gioca?

Rimini, Quo Vadis? Forse mai una partita del Rimini ha cambiato tante sedi in così poche ore, tanto che ad oggi rimangono aperti tutti i finali, compresa una clamorosa (ma oggettivamente improbabile) vittoria per 3-0 a tavolino. Ricapitolando, il match Sestri Levante-Rimini è in programma lunedì sera alle 20.45 in Liguria. Finora la squadra genovese ha giocato tutti i match interni allo stadio di Carrara, in quanto il restyling del suo stadio Sivori è in pieno svolgimento, i lavori sono tanti per rientrare tra gli stretti paletti imposti dalla Lega Pro e così la speranza del Sestri Levante è sempre quella di riuscire a tornare a casa il 21 gennaio 2024 in tempo per il sentitissimo derby del Tigullio con l’Entella.

Lunedì, però, il Sestri non potrà giocare allo stadio dei Marmi di Carrara, perché l’amministrazione comunale, proprietaria della struttura, non ha concesso la disponibilità per motivi di ordine pubblico (mah...). Saltata la prima scelta si è aperta per il Sestri l’affannosa ricerca di un altro stadio adeguato: in ordine strettamente temporale mercoledì mattina Sestri Levante-Rimini si sarebbe dovuta giocare a Vercelli, nel pomeriggio virata verso Sud con destinazione Pontedera, in serata nuova ipotesi Carrara “a porte chiuse”. Tutte ipotesi saltate nel giro di poche ore, così ieri la società biancorossa ha proposto l’inversione di campo, e sarebbe il terzo match consecutivo al Romeo Neri nel giro di una settimana. Ma il Sestri Levante ha risposto picche in quanto convinto di poter infine giocare a Carrara o a Pontedera. Ma l’onere di trovare un campo è tutto in capo al Sestri Levante, con il Rimini che a tre giorni dalla gara deve ancora programmare la trasferta.