Calcio C, la presidente di Salvo: “A Rimini ci sono grandi potenzialità” - Gallery

Circa 500 presenti ieri sera alla cena natalizia biancorossa nella cornice del Coconuts addobbato appositamente di biancorosso. La presidente Stefania Di Salvo, senza voce, ha lasciato leggere il discorso a a Fabio De Vita. «Siamo riuniti a celebrare il Natale, sono passati pochi mesi dopo diversi cambiamenti. Ringraziamo tutti per l’accoglienza e la fiducia, siamo convinti che in questa città ci siano grandi potenzialità per essere una delle piazze più virtuose italiane ma dobbiamo gettare delle fondamenta solide. La prima è avere una casa nostra, la cittadella dello sport, non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Poi la realizzazione del nuovo stadio, abbiamo già l’accordo con Aurora immobiliare. Nel mondo del calcio è difficile fare promesse ma sono le persone a fare la differenza. Dopo un avvio difficile siamo in zona play-off e in semifinale di coppa, se ogni viaggio a Campobasso è come uno a Lourdes ditelo che ci organizziamo. Grazie alle istituzione e a tutti auguro un buon N