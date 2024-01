Calcio C, Impresa del Rimini: battuta 3-1 in rimonta la vice capolista Torres

Un Rimini straordinario interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e ribalta la vice-capolista Torres, che finora aveva perduto una sola volta, in casa della Virtus Entella. Finisce 3-1 ed è un risultato che rilancia i biancorossi verso la zona play-off ma che, al tempo stesso, potrebbe anche mandare in fuga il Cesena, impegnato stasera in casa della Spal. Venendo al Romeo Neri, il Rimini soffre tantissimo all’inizio e va sotto al 14’ sugli sviluppi di un corner, che Colombi smanaccia male per l’esecuzione di Fischnaller. Il Rimini non c’è e il duello Fischnaller-Colombi si ripete con il portiere del Rimini che al 20’ compie una parata pazzesca che sarà decisiva per le sorti del match. Quel miracolo, infatti, rimette in careggiata il Rimini, che prima sfiora il pareggio con Ubaldi e poi al 24’ lo trova con Delcarro, al primo centro stagionale, che sul cross di Semeraro aggancia al volo e con il destro fulmina Zaccagno. La Torres barcolla e Ubaldi la stende al 29’ sugli sviluppi di un corner e dopo un primo salvataggio di Giorico sulla linea. Altro corner, altro gol: il 3-1 lo firma Morra di testa al 35’, ma l’imperfezione dell’ex Zaccagno è evidente. Prima del riposo Lamesta apre la porta per Langella, che da 5 metri calcia fuori il pallone del possibile 4-1.

Ripresa di sofferenza per il Rimini, che si arrocca dietro e con densità e ordine limita i pericoli. Il rosso a Morra (doppio giallo al 70’, ma la fiscalità di Centi è esagerata visti i gialli “evitati” ai fallosi giocatori sardi) complica i piani al Rimini. In realtà la Torres crea pochissimo e anzi la palla-gol più clamorosa capita all’88’ a Pietrangeli sugli sviluppi di un corner conquistato da Iacoponi: il palo nega il poker. Ma la vittoria era già in banca. Con merito