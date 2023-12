Calcio C, Il Rimini saluta Bouabre e Selvini: sono già tornati al Frosinone, che li girerà altrove

E’ già arrivata al capolinea l’avventura riminese del terzino Bouabre e della seconda punta Selvini. Alla ripresa degli allenamenti di ieri pomeriggio, i due giocatori, di proprietà del Frosinone, non erano presenti. Boauabre e Selvini sono rimasti a Frosinone e hanno chiesto di allenarsi con i ciociari e di essere ceduti in prestito ad altre società. Dopo Didio, quindi, altre due uscite che verranno ufficializzate solo alla riapertura del mercato fissata per martedì.

Ieri pomeriggio mancavano anche Morra e Megelaitis, che hanno avuto problemi di rientro a causa di ritardi aerei che li hanno costretti a ritardare il ritorno in Italia dopo le mini-vacanze natalizie all’estero. Morra e Megelaitis si uniranno ai compagni per l’allenamento di questa mattina (ore 10.30) nel quale si comincerà ad accelerare il ritmo in un programma che non prevede soste neppure a Capodanno.