Calcio C, Il Rimini di Troise è una delusione profonda: il Pontedera lo travolge in meno di mezz’ora

Il primo Rimini di Troise? Molto peggio degli ultimi di Raimondi. A Pontedera la partita dura 28 minuti: il tempo che impiegano i toscani a segnare non uno, non due, ma tre gol. Apre il nazionale Under 19 Angori dopo un flipper casuale al 13’, poi arrotonda l’indemoniato Catanese con due zampate facili facili sugli assist di Benedetti (dopo un umiliante dribbling su Gigli sulla linea di fondo) e dell’ottimo Ianesi. Se la fase difensiva è inesistente come lo era con Raimondi, il guaio è che Troise azzera praticamente la produzione offensiva del Rimini. Che fino ad una settimana fa era la seconda per produzione di tiri e che a Pontedera nel primo tempo non arriva mai a vedere la maglia di Stancampiano. Primo tempo indecoroso, con tanto di infortunio a Marchesi a peggiorare le cose, e ripresa appena appena migliore. Con un paio di tiri in porta di Cernigoi (entrato a inizio ripresa insieme a Selvini e a Langella) neutralizzati in qualche modo dal portiere del Pontedera, preferito all’ex cesenate Lewis. In mezzo alle due conclusioni di Cernigoi, c’è però il 4-0 dell’ex Nicastro, che di testa sovrasta uno sfiorito Gigli e indirizza nell’angolo destro della porta difesa da Colombi, che ha debuttato subendo 4 reti senza particolari colpe specifiche.