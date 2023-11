Calcio C, il recupero Sestri Levante-Rimini si giocherà a Vercelli

Il recupero di giovedì prossimo tra Sestri Levante e Rimini si giocherà allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Al contrario della gara di domenica tra i liguri e la Fermana, che sarà a porte chiuse, il pubblico potrà assistere regolarmente alla gara. Questo il comunicato ufficiale della Lega Pro.

“La società U.S. Sestri Levante 1919 F.C. S.r.l. a causa della cessazione della concessione d’uso dello Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri” di Carrara (MS) ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli la gara Sestri Levante-Rimini in programma giovedì 16 novembre 2023. La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto di quanto sopra e considerato che

- la società U.S. Sestri Levante 1919 F.C. S.r.l. ha presentato tutta la documentazione necessaria atta a

dimostrare la disponibilità dello Stadio “Silvio Piola” di Vercelli per la gara in oggetto;

- lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli rispetta i criteri infrastrutturali fissati dal Manuale delle Licenze Nazionali

per le società di Lega Pro;

accoglie la richiesta e, anche in ottemperanza alle condizioni di utilizzo dell’impianto - nota Prefettura di Vercelli

- Prot. n.0032631 del 10/11/2023,

dispone

che, anche a parziale modifica del Com. Uff. n.69/DIV del 02.11.2023, la gara del Campionato Serie C NOW

Sestri Levante-Rimini, in programma giovedì 16 novembre 2023 con inizio alle ore 18.00, si disputi presso lo

Stadio “Silvio Piola” di Vercelli”.