Calcio C, il preparatore Galdiolo: “Rimini, la sosta ci farà bene”

Mai come nelle ultime settimane si è visto come il rendimento del Rimini fosse legato alle condizioni fisiche dei giocatori. E’ una regola che vale sempre, ma quando inanelli dodici risultati utili consecutivi messi insieme tutti di grinta, gambe e determinazione, e giochi sette match in poco più di venti giorni, è chiaro che la componente fisica diventi predominante. Vien da chiedersi se il conto, come l’ha definito Emanuele Troise, è stato già pagato con la doppia sconfitta contro Entella e Gubbio e quindi siano state provvidenziali le festività, oppure serva ancora qualcosa alla squadra per tornare al top della condizione.

Parola al preparatore

La palla viaggia verso Alberto Galdiolo, il preparatore atletico del Rimini: «E’ innegabile che ci sia stato un calo fisiologico dovuto ai tanti impegni e per lo più ravvicinati. I ragazzi hanno accumulato tante partite, molti viaggi e devo dire che questa settimana di sosta è arrivata a pennello per loro, avevano bisogno di staccare, soprattutto di testa».

Ma non si è trattato di un rompete le righe completo: «Sono stati dati a tutti i compiti delle vacanze, li stiamo monitorando e sicuramente si faranno ritrovare pronti alla ripresa prevista per domani (oggi, ndr)».

Interessante capire in cosa consistessero i “compiti delle vacanze”: «A tutti sono stati assegnati lavori di reintegro e recupero un po’ specifici, in base a chi ha giocato di più, a chi ha avuto delle problematiche come infortuni, qualche acciacco dovuto alla congestione degli impegni».

Altrettanto interessante è capire come sia cambiato, rispetto a qualche anno fa, il lavoro natalizio: «Fino a qualche anno fa si parlava di richiamo invernale, ma c’erano soste più lunghe, per quanto ci riguarda non è che abbiamo così tanto tempo per lavorare o per cambiare metodologia di lavoro. Quindi nessun richiamo invernale, ci ripresentiamo già sabato, si gioca il 6 gennaio, faremo qualche giorno di allenamento, forse anche qualche seduta doppia, ma non c’è il tempo per fare un lavoro più impegnativo».

Calo di forma

Nelle ultime due giornate, il Rimini è parso avere un rimbalzo all’indietro della condizione fisica. Galdiolo approfondisce il discorso: «E’ una condizione legata a tante variabili ed a tante componenti, alla base di tutto c’è la parte mentale che si esaurisce e di conseguenza anche l’aspetto fisico ne risente. Per quanto ci riguarda siamo partiti più tardi rispetto alle altre squadre, molti ragazzi hanno fatto un bel tour de force per entrare in condizione, e poi c’è stato un impegno agonistico molto importante in due mesi, ci sono state molte partite infrasettimanali, siamo andati avanti in Coppa, anche per bravura dei ragazzi, però dall’altra parte era naturale ci fossero delle difficoltà nell’equilibrare le energie, è stato un fatto oggettivo».

Oggi si riparte, ma nessuna bilancia al ritrovo dopo i pranzi e le cene di Natale: «Controlliamo anche il peso, ma sono ragazzi intelligenti, soprattutto sono dei professionisti, durante le festività hanno avuto non solo un programma di allenamenti da seguire ma anche una dieta alimentare ben precisa».