Calcio C, il destino del Rimini: viaggiare sempre sulle montagne russe

In alto e in basso tipico di chi è partito con il piede sbagliato. Il Rimini è salito sulle montagne russe e sotto certi aspetti non c’è nemmeno da meravigliarsi. Perché quando si parte male e poi si reagisce alla grande, arriva ad un certo punto un conto da pagare. Ma non traducibile in un’unica partita bensì in un periodo, più o meno lungo dipende poi da tante variabili e soprattutto dalla capacità all’interno dell’ambiente di metterci una pezza.

Indietro di due mesi e mezzo

Adesso è il periodo che si vede di nuovo tutto nero a causa delle tre sconfitte consecutive. In questa stagione era capitato già una volta, nel periodo che è andato dal 1 al 16 ottobre: sconfitta a Cesena (5-2), passo falso interno con la Recanatese (2-3) che costò il posto a Raimondi e disfatta a Pontedera (4-0) nel giorno dell’esordio in panchina di Troise. Quindi non è una novità anche se poi la serie negativa si fermò lì visto che poi cominciò la bellissima cavalcata fatta di 12 risultati utili consecutivi comprese le varie qualificazioni in coppa Italia con la semifinale tutta da gustare ancora contro il Catania. Quindi non è una novità anche se lo è per Troise perché in biancorosso non era stato ancora a mani vuote per tre partite di fila.

Indietro di un anno

Questo periodo assomiglia tremendamente a quello dell’anno scorso, con la sconfitta poco prima di Natale in casa con il San Donato Tavarnelle che può essere equiparata a quella patita 20 giorni fa con il Gubbio al Romeo Neri e poi il ko per 1-0 a Cesena maturato nel finale che fu la prima partita del 2023. La differenza sostanziale è che le sconfitte consecutive furono due ma soprattutto il periodo di flessione arrivò con 31 punti già in saccoccia frutto di un girone d’andata sopra le righe. Come dire che il Rimini si era già portato avanti con il lavoro tanto da permettersi poi di rovinare successivamente in casa contro la Virtus Entella (1-4) la quale per forza fisica e tecnica assomigliava molto a quella Torres che domenica sbarcherà in riva all’Adriatico.

Fermi ai rigori di Vicenza

A conti fatti il Rimini si è fermato alla serata del 13 dicembre scorso quando allo stadio Menti di Vicenza conquistò meritatamente la qualificazione alla semifinale di coppa Italia vincendo 5-4 ai calci di rigore. Un Rimini che per forza mentale era arrivato al top nel senso che era sempre sul pezzo, non solo a Vicenza chiaramente. Quel Rimini non avrebbe mai e poi mai preso il gol di Pattarello, un’azione di facilissima lettura con cross da sinistra, sponda di testa in area e inzuccata finale a due passi da Colombi.

Ora si invoca da più parti di intervenire in modo massiccio sul mercato perché è un Rimini incompleto. Vero, ma è la stessa squadra che ha totalizzato 12 risultati utili di fila e si sta giocando la coppa Italia a testa alta. Se è incompleto adesso, lo era anche prima. Il problema di fondo è un altro al di là di quello che offrirà o meno il mercato di riparazione. C’è stato un calo di tensione perchè 5 degli ultimi gol presi per esempio sono arrivati più per errori del Rimini che per meriti altrui.

E poi il gioco che è palesemente involuto con qualche giocatore impiegato fuori ruolo basti pensare a Lepri che per necessità gira come una trottola in difesa da un ruolo all’altro. E magari anche come ha detto Gigli sabato scorso nella pancia del Comunale di Arezzo: «Dobbiamo tornare ad essere quelli di prima quando eravamo umili e determinati».

Insomma le soluzioni vanno trovate all’interno se poi il mercato offrirà qualcosa di buono ancora meglio.