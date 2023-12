Calcio C, Il 2023 del Rimini: dalla cessione societaria al progetto stadio e Cittadella dello sport, passando per i 39 punti in 37 gare di campionato

Si conclude un 2023 dai due volti per il Rimini. E’ successo di tutto in questo anno solare, dentro e fuori dal campo, con luci e ombre. Alla fine è stato un 2023 nel complesso soddisfacente.



Da gennaio a maggio: 16 punti

Si parte con il derby perso a Cesena al minuto 84 per un guizzo di Prestia su sviluppi di palla inattiva. E’ l’8 gennaio e niente fa presagire che sarà un girone di ritorno da incubo. Un ritorno che già era cominciato male all’antivigilia di Natale con la sconfitta casalinga contro il San Donato Tavarnelle. Alla fine dopo i 31 punti ottenuti in un grande girone d’andata, nel ritorno ne arriveranno appena 16 per un totale di 47 che comunque regalano i play-off. Traguardo di tutto rispetto per un Rimini che aveva iniziato il campionato da matricola. Nei play-off c’è la trasferta di Pontedera e c’è soprattutto la scelta discutibile di Gaburro di volersela giocare a viso aperto, che fa tramontare le speranze dopo appena 10 minuti (già 2-0 per i toscani ma poteva stare 4-0).



Il cambio di proprietà

Arriva l’estate dove cominciano a filtrare le prime indiscrezioni poi sempre più roboanti sulla possibile cessione della società da parte del presidente Alfredo Rota. Alla fine il tutto si concretizza e il Rimini finisce nelle mani del gruppo Petracca con il primo presidente donna della storia ultracentenaria del Rimini: Stefania Di Salvo moglie dell’imprenditore italo-svizzero Stefano Petracca che poi è al vertice di tutta la piramide anche se ufficialmente non ricopre alcun ruolo. Il problema è che il passaggio ha tempi lunghi e quindi il Rimini in pratica regala un mese agli avversari.

Da settembre 23 punti e poi...

Così si va in ritiro a Bagno di Romagna con una squadra per poi iniziare il campionato con una formazione diversa. Tradotto, il Rimini parte male tanto da essere anche ultimo da solo ad un certo punto con appena 4 punti. Nel frattempo il direttore sportivo Andrea Maniero, artefice dei due anni buoni di Rota, viene esonerato così come subito dopo tocca la stessa sorte al tecnico argentino Raimondi che era stato scelto da Maniero per sostituire il non confermato Gaburro. Del resto nel Rimini sono già in quattro ad occuparsi delle vicende di mercato, Sanapo che è il vice presidente, Geria, Di Battista e De Vita. Insomma dopo una fase di assestamento il Rimini riparte e lo fa in grande stile con il nuovo allenatore Troise, ex difensore di Bologna e Napoli. Una reazione talmente violenta che il Rimini nel cuore dell’autunno è la squadra che, dopo il Cesena, ha fatto più punti. In mezzo gli scalpi eccellenti in coppa Italia di Gubbio, Perugia, Cesena (al Manuzzi) e Vicenza, con Troise che porta il Rimini in semifinale (ora il Catania) e tra le prime 10 in campionato per poi uscire dalla zona play-off dopo le ultime due sconfitte contro Entella a Chiavari e Gubbio in casa. Due ko fisiologici dopo 12 risultati consecutivi. Alla fine sono 23 i punti da settembre a oggi.

La sorpresa? Cittadella dello sport (centro sportivo alla Gaiofana) e stadio nuovo. Strade che parevano chiuse che si sono aperte con l’avvento del gruppo Petracca. La strada è lunga ma è stata tracciata in un 2023 tutto fuorché banale.