Calcio C, Iacoponi: “Rimini bravo a reagire e ripartire”

Due giorni di meritato riposo per poi mettere nel mirino lo scontro salvezza di sabato prossimo al Romeo Neri contro la Fermana. Il Rimini ha esorcizzato anche l’incubo delle trasferte conquistando quattro punti negli ultimi due viaggi consecutivi. Pesantissima quanto meritata e bella la vittoria di giovedì a Vercelli grazie alla zampata del “Re Mida” Ubaldi a pochi secondi dal novantesimo. Tra i protagonisti assoluti del blitz contro il Sestri Levante c’è senza dubbio Daniele Iacoponi, schierato un po’ a sorpresa ma con intuito da Troise che ha sfruttato le sue qualità da esterno con compiti anche da centrocampista. Un messaggio molto chiaro: il Rimini è andato in Piemonte per una partita offensiva ed è stata una progressione costante.

«Siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo – il commento di Iacoponi – rimanendo attenti fino al 90°. Non abbiamo mai mollato e la vittoria è stata meritata».

I biancorossi hanno cambiato notevolmente passo e i numeri parlano chiaro: quinto risultato utile di fila (sei considerando il passaggio del turno in coppa), undici punti conquistati, tre clean sheet, tanto pragmatismo (6 gol fatti e 2 subiti) ed equilibrio: «Sicuramente è stato importante l’arrivo di Troise però è stata decisiva la nostra reazione dopo un periodo altamente negativo. Ci siamo uniti e abbiamo invertito la rotta, forse dovevamo toccare il fondo per cambiare qualcosa a livello mentale, non potevamo continuare così».

Un’altra boccata d’ossigeno

Il Rimini non si è tolto definitivamente dai guai perché il campionato racconta una classifica molto corta. Di sicuro è arrivata una notevole boccata d’ossigeno. Iacoponi è ambizioso e non si accontenta.

«Con la vittoria potremo lavorare con più serenità ed entusiasmo, ci siamo tirati fuori dalla zona play-out ma io guardo anche ai play-off a - 1. Sono comunque abituato a pensare una settimana per volta, chissà però che non possa essere l’inizio di un campionato diverso...».

Insomma c’è ottimismo e Iacoponi elogia i tifosi sempre presenti.

«Hanno dimostrato un affetto incredibile, le vittorie sono soprattutto per loro e ringraziamo i tifosi per il supporto».

Un affondo particolare merita il lavoro svolto da Iacoponi giovedì sera con una spinta notevole e un ottimo sfruttamento dell’ampiezza oltre all’indispensabile sacrificio nella fase difensiva: «Nel primo tempo ho giocato da esterno con Semeraro a supporto, poi scendevo ad aiutare il centrocampo nelle situazioni di non possesso. Peccato sia mancato un po’ l’ultimo passaggio e nessuno abbia visto un rigore netto su di me per una trattenuta. Nella ripresa invece sono passato a destra duettando con Lamesta perché i liguri a sinistra erano molto pericolosi. Il mio ruolo preferito rimane l’esterno d’attacco ma alla mia età non devo pensare ad una posizione unica, mi piace dove mi ha schierato Troise».

Per Iacoponi un week-end nella sua Ostia: «Lo passerò assieme alla famiglia, alla mia cagnolona Sally e agli amici».