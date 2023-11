Calcio C, Gigli: “Ora il Rimini ha fiducia nei propri mezzi”

Si sa che nel calcio la miglior medicina è sempre la vittoria. Così come è facile passare dal morale sotto i tacchi agli entusiasmi sfrenati. Il Rimini nelle ultime due gare ha conquistato sei punti vitali ma soprattutto ha spazzato via la permeabilità che ha fatto sprofondare negli abissi la squadra allenata da Raimondi con numeri da film horror in termini di gol subìti (23 in 9 gare).

E’ vero che Lucchese e Spal si sono presentate al Neri decimate dalle assenze ma il Rimini ha finalmente trovato compattezza. Perché un mese fa, anche in partite come quella di lunedì sera, sarebbe arrivato prima o poi un gol subìto, anche solamente con un unico tiro in porta (Colombi ha effettuato una parata peraltro semplice in 95’). I problemi sono stati eliminati? Assolutamente no, ma intanto i 226 di imbattibilità sono un segnale fondamentale dopo essere stati per distacco la peggior difesa della serie C (attualmente solo la Turris nel girone C ha più reti incassate, 25). «Sono contento perché la squadra ha concretizzato quanto provato in settimana – racconta il difensore centrale Nicolò Gigli – non prendere gol è molto importante come i tre punti arrivati contro la Spal. Ci metto sempre la faccia, non mi pesava nemmeno nei momenti più bui».

Indubbiamente sono molteplici i motivi per cui i biancorossi sembrano aver ritrovato la retta via. Uno di questi senza dubbio la coppia Pietrangeli-Gigli nel 4-3-3. «Con Nicola c’è un’alchimia che si è creata già dall’anno scorso. In sostanza ci capiamo senza guardarci e parlarci, siamo importanti l’uno per l’altro e i risultati sono merito anche di questo aspetto».

C’è un momento ben specifico però nel quale il Rimini ha invertito la rotta, ovvero a partire dal secondo tempo della sfida casalinga contro l’Ancora. Dal momento in cui si è passati al 4-3-3 rifiutando di fossilizzarsi sul minutaggio degli under, grazie anche ad alcuni accorgimenti fondamentali. Da allora la squadra di Troise ha portato a casa 7 punti in tre partite, 9 se si considerasse (ma non si può) unicamente la seconda frazione contro i dorici. «Abbiamo acquisito consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi, siamo una squadra giovane ma esperta. Non dobbiamo avere alcun timore, altrimenti rischiamo che la paura ci mangi. Io onestamente non penso sia un fatto di under perché anche noi over avevamo reso al di sotto delle nostre possibilità, così come non penso centri il cambio modulo. Ci stiamo tirando fuori tutti assieme, è una questione mentale e di squadra, sta venendo fuori un forte feeling che prima mancava e i risultati ne sono la conseguenza».

Ora non bisogna assolutamente fermarsi. «La vittoria è importantissima, i punti ci servono come il pane. La Spal ha molti giocatori che l’anno scorso militavano in serie B, quindi questo risultato serve tantissimo per il morale ma dobbiamo cavalcare l’onda perché siamo ancora in basso e la strada è lunga».

Gigli non fa un dramma sull’aver perso il ruolo di capitano a vantaggio del più esperto Colombi, però ultimo arrivato. «È stata una scelta dell’allenatore, sinceramente mi faceva piacere ma non è fondamentale: si può essere leader anche senza la fascia al braccio, non è quella che conta».