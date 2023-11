Calcio C, esame Sestri Levante per il Rimini. Troise: “Conosciamo l’importanza della gara”

Il Rimini torna in subito in campo domani alle 18 a Vercelli per affrontare il neopromosso Sestri Levante. Così Emanuele Troise: “A Pescara è arrivato un punto importante e ci sono stati pochi giorni per recuperare. I ragazzi conoscono l’importanza della gara e sono concentrati in pieno per sfruttare l’inerzia del periodo. L’avversario è da rispettare, è una neopromossa che sta meritando e sta facendo bene. Sicuramente è una squadra con valori inferiori rispetto al Pescara ma ci aspetta una gara difficile”. Rosa al completo per Troise, che può scegliere tra 26 giocatori.