Calcio C, Doppietta di Morra e gol di Lamesta: il Rimini ribalta il Pontedera e torna in zona play-off

Seconda vittoria consecutiva per il Rimini, che ha definitivamente cancellato la sconfitta nel derby contro il Cesena. Dopo aver espugnato Recanati, i biancorossi hanno “ribaltato” il Pontedera al Romeo Neri (3-1). Toscani avanti con Ianesi a sorpresa in avvio di partita, ma nella ripresa il Rimini concretizza e va a cogliere un meritatissimo successo. Lo scatenato Morra firma un’altra doppietta (gol del 2-1 su rigore per netto fallo di mano di Angori) e poi Lamesta chiude i conti in contropiede, scherzando la difesa di Canzi. Il Rimini balza solitario al 10° posto e ora inizia a “toccare” con mano i play-off.