Calcio C, con Colombi è un altro Rimini: “Adesso cavalchiamo l’onda”

Il Rimini visto da dietro, da una visuale in cui i progressi della squadra si apprezzano e si aggiungono turno dopo turno come le biglie in un pallottoliere. Tanto più se di calcio se ne è visto parecchio, dalla serie A alla serie C. Simone Colombi ha fatto il suo esordio con la maglia del Rimini nella pesante sconfitta (4-0) di Pontedera, in una partita da tregenda per i colori biancorossi. Da allora ha gradualmente assistito alla rinascita della squadra di cui ora è già capitano: «Il mio termine di paragone è la partita di Pontedera, prima non c’ero e non mi permetto di giudicare. Guardando a quello che è successo dal match in Toscana fino alle settimane successive – spiega il portiere - la squadra ha fatto un cambio importante e soprattutto in poco tempo. La cosa che mi rende più felice è che la squadra ha capito i problemi e le difficoltà in cui ci trovavamo e ha fatto il massimo per ribaltare la situazione. Ho visto segnali di miglioramento già dal match contro l’Ancona, maggiore solidità difensiva e più qualità. Ecco dal match di Ancona ho iniziato a percepire che eravamo una squadra, prima non era così».

Un progresso che passa inevitabilmente da una maggiore consistenza difensiva: «Ad oggi a livello difensivo, quindi non parlo solo di portiere e difensori, ma di tutta la fase di non possesso, abbiamo fatto registrare importanti progressi: due gol subiti nelle ultime 8 partite, sei clean sheet, di cui cinque con me in porta e uno con Edoardo Colombo. Direi un andamento ottimo, oro dovremo essere bravi a mantenere questo cammino e proseguire su questa strada. Non sarà facile, le difficoltà inevitabilmente arriveranno, ma finora abbiamo fatto qualcosa molto più importante dell’ordinario, direi molto gratificante».

A Cesena si è visto un Colombi bravo tra i pali, ma anche piuttosto energico nelle uscite: «In generale come ruolo il portiere deve avere tante doti fisiche e tanta personalità, è un ruolo fatto così, a servizio della squadra. Nel primo tempo non ho fatto interventi particolari, nella ripresa è stata impegnativa quella su Chiarello, sia come gesto tecnico sia per il momento della gara, eravamo al 75’, avanti di un gol, poteva essere il gol del pareggio. Sono molto contento per quella parata: ha aiutato la squadra a tenere il match dalla nostra parte e poi i miei compagni l’hanno chiuso poco dopo».

Tra Colombi e il Rimini è stato subito un grande feeling: «E’ un piacere giocare qui, è una bella piazza, molto seguita. Non ci avevo mai giocato contro, non conoscevo la tifoseria e questa mi ha stupito perché anche quando siamo stati ultimi i ragazzi in curva c’erano, anche se c’era un po’ di amarezza. E poi in quella porta ci sono stati grandi portieri come Handanovic e Consigli, che peraltro conosco bene».

Decisivo l’approdo a Rimini di Emanuele Troise: «Devo dire che questo allenatore ha dato al Rimini un’identità precisa, con gli allenamenti, il lavoro, con il suo modo di essere: cerca sempre di tenerci sul pezzo, anche nei momenti di difficoltà tiene la barra dritta. Sugli obiettivi ancora è presto, intanto cavalchiamo l’onda. Ognuno di noi deve essere ambizioso, si può arrivare in alto solo se c’è la spinta per puntare in alto, ma bisogna essere anche realisti, poche settimane fa eravamo ultimi e quindi ora dobbiamo fare più punti possibili per distanziare la zona bassa».