Calcio C, Colombi: “Rimini, riprendiamo la scalata”

Riavviare il sistema e ripartire più forti di prima. Il capitano del Rimini, Simone Colombi, manda agli archivi l’ultima sconfitta del 2023, quella rimediata venerdì sera contro il Gubbio, analizzando quello che non ha funzionato: «Incassare subito gol non ci ha aiutato, era già successo altre volte ma almeno contro Pescara e Pesaro siamo stati bravi a riprenderla. Purtroppo non succede sempre così, contro gli umbri abbiamo disputato un brutto primo tempo, nella ripresa abbiamo accelerato e avremmo meritato di pareggiare viste le occasioni non concretizzate. Poi qualche episodio, come ad esempio l’espulsione di Semenzato, ci ha condizionato e quando siamo rimasti in dieci la partita è cambiata. Peccato per il secondo gol, in partite simili se le tieni anche lo svantaggio di un gol, c’è sempre la possibilità di pareggiare. Una volta sotto di un uomo e due gol, poi si è fatta più complicata».

Troppe occasioni concesse

Al Rimini non è stata sufficiente la rete realizzata nel recupero di Ubaldi per riaprire una partita giocata in modo non brillante dai biancorossi, che a tratti hanno dimostrato, proprio come era capitato la settimana precedente in casa dell’Entella, alcune fragilità di troppo a livello difensivo. Non è un caso che Colombi sia stato il migliore in campo con tre interventi importanti, soprattutto la parata effettuata nel primo tempo su Udoh, che ha tenuto in piedi la gara sullo 0-1: «Abbiamo concesso un po’ troppo rispetto al solito. Forse nel secondo tempo abbiamo pagato la troppa voglia di pareggiare, il calcio è questo. La nostra forza della striscia magica di dodici partite senza sconfitte è quella di essere rimasti sempre compatti soffrendo insieme per poi ripartire bene. Nelle ultime due gare ci è mancato un pochino per vari fattori. Adesso dobbiamo resettare per poi tornare con la voglia e la giusta energia per giocare un bel girone di ritorno».

Finale di 2023 in... calando

Sicuramente il calendario molto dispendioso con la coppa e le rotazioni non sempre eccessive hanno presentato il conto nel finale. Colombi però non cerca scusanti: «Le energie sono venute un po’ meno, abbiamo attraversato mesi molto intensi quindi non potevamo essere in forma ma non deve essere un alibi. Se il calendario è questo dobbiamo adeguarci, ad alti livelli chi gioca in Champions League scende in campo ogni tre giorni per tutto l’anno, poi non dimentichiamo che ci sono anche gli avversari: l’Entella ha valori importanti, il Gubbio mi ha dato l’impressione di essere la classica squadra di categoria, aggressiva e concreta. Sicuramente però siamo andati un pochino sotto ai nostri standard».

Imbattibilità terminata

L’esperto portiere che il Rimini ha “scovato” tra gli svincolati e messo sotto contratto in corso d’opera, subito dopo l’assunzione del tecnico Troise, in campionato su dodici partite ha collezionato 6 clean sheet (il 50 per cento) subendo 11 reti. Quella incassata contro il Gubbio ha messo fine ad una striscia di imbattibilità nelle gare interne che durava da 418 minuti. Il gol di Di Massimo, però, non è stata una bocciatura da nessun lato lo si osservi: «Il nostro obiettivo è quello di guardare una partita alla volta. Non dimentichiamoci da dove veniamo: a metà del girone di andata eravamo ultimi e dovevamo scalare una montagna. L’abbiamo scalata, ci siamo fermati per un paio di turni e ora dobbiamo riprendere il nostro cammino, indipendentemente dalle avversarie che affrontiamo. Serve mettere più fieno in cascina possibile prima di tutto per restare distanti dalle posizioni pericolose, poi per guadagnarne altre».