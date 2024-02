Calcio C, che super Rimini: in 7 minuti ribalta l’Ancona e centra la terza vittoria consecutiva

ANCONA-RIMINI: 1-3

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Marenco (25’ st Moretti), Cella, Mondonico; Barnabà, Saco (25’ st Gatto), Prezioso (40’ st Vogiatzis), Cioffi (25’ st Basso), Agyemang; Spagnoli, Giampaolo (25’ st Energe). A disp.: Vitali, Braghetti, D’Eramo, Pasini, Radicchio. All.: Colavitto.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Megelaitis (1’ st Semeraro), Pietrangeli, Gorelli, Tofanari (1’ st Lepri); Garetto, Langella, Sala (28’ Leoncini); Lamesta, Morra (21’ st Ubaldi), Malagrida (36’ st Delcarro). A disp.: De Lucci, Colombo, Quacquarelli, Gigli, Rosini, Cernigoi, Iacoponi. All.: Troise.

ARBITRO: Baratta di Rossano.

RETI: 34’ pt Saco, 5’ st Morra, 9’ st Garetto, 11’ st Langella.

AMMONITI: Langella, Megelaitis, Malagrida, Saco.

Un secondo tempo devastante e il Rimini, come già accaduto una settimana fa contro il Pontedera, ribalta l’Ancona andando a centrare la terza vittoria consecutiva. Un tris da 10 gol realizzati (prima c’era stato l’1-4 in casa della Recanatese) che permette alla squadra di Troise di issarsi all’ottavo posto a quota 38. Un ottimo biglietto da visita anche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Catania, quando il Rimini dovrà difendere il gol di vantaggio segnato da Lamesta al Romeo Neri. Oggi ad Ancona, dopo essersi affidati a Colombi nel primo tempo (due parate capolavoro prima del gol di Colì Saco), il Rimini si è scatenato nella ripresa grazie agli ingressi di Lepri e soprattutto di Semeraro, una cui discesa ha mandato in gol Morra al 50’. L’Ancona ha perso tutte le certezze avute fin lì e in 7 minuti il Rimini l’ha tramortita e poi finita grazie ad altre due giocate di Morra: assist per l’1-2 di Garetto in diagonale e traversa interna con tap-in di Langella di testa a porta vuota.