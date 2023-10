Calcio C, Battuta 2-0 la Lucchese: il Rimini lotta ancora insieme a noi

Per la prima volta in campionato il Rimini non subisce gol, batte 2-0 la Lucchese e lascia l’ultimo posto in classifica alla Fermana. Un pomeriggio perfetto per la squadra di Troise, scesa in campo in completo nero e oro, che azzanna subito i toscani, con tre-quarti della difesa titolare rimasti a Lucca, e colpisce. Errore di Merletti, Lamesta fugge e calcia: Chiorra si supera ma il tap-in di Lombardi a porta vuota è vincente. I romagnoli contengono serenamente la Lucchese, a cui lasciano la palla ma non le palle-gol, e chiudono i conti al 75’. Sciocchezza di Benassai, che anticipa Langella e poi allarga il gomito sinistro, su cui il centrocampista del Rimini va a sbattere. Per l’arbitro Sacchi è rigore, per Benassai è il secondo giallo (ma ci stava il rosso diretto, avendo sanzionato il gioco violento), per Morra l’occasione del 2-0. Due minuti dopo Colombi si supera sul colpo di testa ravvicinato di Cangianiello, che dimezzerebbe lo svantaggio in tap-in se Tofanari non lo abbattesse con un placcaggio: Sacchi non vede, quindi niente rigore e niente rosso e Rimini che arriva al traguardo di tappa a braccia finalmente alzate.