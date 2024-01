Calcio C, ad Arezzo Troise vuole subito un Rimini più lucido e maturo

Emanuele Troise sa bene che al Rimini serve qualcosa di nuovo per tornare ad essere brillante come nella striscia dei dodici risultati utili consecutivi, ed in attesa delle novità di mercato, per oggi nella difficile trasferta contro l’Arezzo (dalle 16.15) propone nuove strategie. Dunque un inizio anno estremamente propositivo in casa biancorossa, anche se poi, quando chiedi approfondimenti sulle “nuove strategie” il quadro non è molto più chiaro. «Siamo consapevoli che è una trasferta delicata sotto tanti aspetti. Si riprende dopo un periodo di sosta, sarà importante vedere chi si farà trovare più pronto. Andiamo ad affrontare una squadra dotata di un buonissimo organico, che riesce a mettere in difficoltà chiunque. Però ho trovato una squadra vogliosa di riprendere gli allenamenti, che è consapevole di poter alzare il suo livello di competitività perché nel girone d’andata per tanti motivi queste potenzialità sono state limitate. Abbiamo avuto anche il tempo di inserire qualche concetto nuovo – spiega l’allenatore campano - qualche strategia differente che ci permetterà di disputare una gara sì complessa, ma allo stesso tempo sono fiducioso perché ho visto i ragazzi motivati».

Nuove strategie che non vorrebbero dire nuovo assetto tattico: «Parlavo di strategie intese anche come espressione di gioco, al di là dell’avversario, di nostri principi in fase di possesso e di non possesso: un atteggiamento sul recupero palla. Questa squadra deve avere chiaro quello che è un piano gara, ma soprattutto la propria intenzione, principi di base nelle due fasi, abbiamo lavorato soprattutto su quello».

Sarà fondamentale dimenticare le due sconfitte consecutive con cui si è concluso l’anno e ripartire: «È chiaro che siamo delusi per gli ultimi due risultati, ma non ci dobbiamo far condizionare troppo dalle battute d’arresto e non ci dobbiamo esaltare troppo al cospetto di quelle tante partite in cui abbiamo portato a casa risultati e prestazioni. Inizia un girone di ritorno completamente diverso, io lo chiamo “girone di gennaio”, non di ritorno. Per il mercato credo che, come in tutte le squadre, ci sono discussioni e decisioni in atto, però essendo il giorno prima della gara preferisco concentrarmi sui giocatori che ho a disposizione».

Preoccupano un po’ le condizioni meteo che potrebbero rendere molto pesante il campo: «Ci ho pensato, anche sulle scelte per qualche ballottaggio. Poi molte volte vieni smentito perché ci sono terreni che drenano. La valutazione si fa come per tante altre sfaccettature, ma non deve essere determinante perché solo domani sapremo che tipo di campo troveremo e che tipo di situazione troveremo. Però delle scelte inerenti questa situazione le abbiamo preparate».

Ma in generale Troise sa cosa chiedere ai suoi: «Vorrei una squadra più matura e più lucida perché le ultime due battute d’arresto ci hanno chiarito come siano importanti i dettagli. La capacità di rimanere lucidi, ho chiesto ai ragazzi è di prepararsi a un girone di ritorno in cui bisogna essere più maturi e più lucidi nella gestione della gara».