Buscè: “Rimini, una bella risposta dopo la sconfitta con l’Arezzo”

Nel dopo-partita Antonio Buscè come sempre non si scompone anche se ovviamente appare molto rilassato grazie all’importante blitz dei biancorossi. Il tecnico biancorosso sottolinea la prova gagliarda dei suoi ragazzi: «Avevamo tante defezioni anche in ruoli importanti coperti da giocatori che fino adesso avevano dato tanto, però chi è entrato in campo ha risposto veramente bene e così ancora una volta è venuto fuori il concetto di squadra. Questo vuol dire che da qui alla fine, mancano ancora tante partite, possiamo fare affidamento veramente su tutti».

Emergenza a parte, era una partita delicata perchè arrivava dopo la sconfitta interna con l’Arezzo e l’avversario odierno era in grande forma:

«Ne ho parlato con lo staff a fine partita, la Pianese è una delle squadre più forti che abbiamo incontro nel girone di ritorno, anzi faccio i complimenti ai toscani perché giocano bene, corrono e già comunque lo avevo sottolineato alla viviglia del match. Noi però siamo stati cinici stavolta dando una risposta molto importante, forte, dopo la sconfitta casalinga contro l’Arezzo».

Serviva una partita di grande sacrificio e così è stato: «Quando hai ragazzi predisposti al sacrificio poi diventa anche più facile destreggiarsi in compiti magari diversi dal solito, ho visto grande sacrificio da parte di tutti e questo fatto è importante in vista del prosieguo della stagione. Vincere su questo campo con un gol subito a freddo e reggere poi l’urto fino alla fine è sicuramente un bel segnale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA