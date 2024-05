Buscè a Rimini, la scelta è stata ponderata. Geria: «Sa lavorare con i giovani»

Perché Antonio Buscè al Rimini? In attesa di conoscere dal diretto interessato le motivazioni che l’hanno riportato in Romagna dopo le esperienze come giocatore nel Ravenna prima e nel Baracca Lugo poi, è interessante conoscere le motivazioni che hanno spinto la società a mettere in atto questa scelta.

Una scelta ponderata

Giuseppe Geria, direttore generale e membro del quadrumvirato tecnico che prima ha messo insieme una “rosa” di allenatori oggetto di attenzioni, poi ha proceduto ad una prima scrematura ed infine ha scelto il nuovo allenatore che ha preso il posto di Emanuele Troise, la spiega così: «Innanzitutto, Buscè è un allenatore che ha dimostrato di saper lavorare bene con i giovani e poi ha un bel curriculum. Altro elemento a suo favore, che ci è piaciuto, è stato l’approccio con lo staff, così come ci è piaciuto il suo comportamento in panchina: ha il giusto atteggiamento e riesce a dare le giuste correzioni a partita in corso».

Il direttore generale del Rimini fa capire che il lavoro dei tecnici in pratica non si ferma mai, si opera 365 giorni l’anno e riguarda tutte le figure, giocatori ed allenatori: «Sì, noi lavoriamo allo stesso modo sia per i giocatori che per gli allenatori, il lavoro di scouting riguarda tutte le figure ed è sempre operativo. Grazie a questo lavoro avevamo diversi dati a disposizione ed abbiamo scelto Buscè».

Ma il tourbillon di allenatori, le voci che si rincorrevano, avevano un fondamento o meno? Geria ammette che c’era una rosa abbastanza ampia: «Noi abbiamo tenuto in considerazione un gruppo di quattro o cinque allenatori, dai quali è emersa la figura di Buscè. Come giocatore è già stato in Romagna, ma oltre a questo l’abbiamo preso perché è uno combattivo e le sue squadre dimostrano di avere coraggio. Sono andato a vedere con Antonio Di Battista come si comporta Buscè in panchina ed è un allenatore che ci ha sempre offerto uno spunto di riflessione».

Il progetto Buscè

Nella mente dei dirigenti, Antonio Buscè è destinato a rimanere più di una stagione. Su di lui e insieme a lui, si vuole costruire quello che nel calcio si chiama “progetto”. «Sì, ci siamo riservati un’opzione per la prosecuzione del rapporto proprio per questo motivo, per dare continuità al lavoro. Vogliamo confermare la bontà della scelta e proseguire in questo nuovo percorso. Ci è piaciuto anche l’allenatore in seconda, Francesco Nuti: ci ha fatto una bella impressione. Rimane con noi Filippo D’Alesio, il match analyst, sulle altre figure stiamo riflettendo e prenderemo una decisione a breve».

