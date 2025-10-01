Arriva una punta e il Rimini si spacca. Giammarioli: “Chi è Brancato?”

L’ingaggio della punta doveva dare un segnale di ripartenza per il Rimini dopo il difficile avvio di stagione, invece rischia di acuirne la crisi. Ieri la società ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Brancato, attaccante classe 2004. Dovevano arrivare nell’ordine Scappini, Grubac e De Sena, arriva questo giocatore “cresciuto nel settore giovanile del Foggia - si legge nel comunicato della società - club con cui ha anche esordito e militato con la prima squadra in Serie C, Brancato ha successivamente maturato esperienze con le maglie di Olbia, Imperia e Sammaurese”.

Detta così, potrebbe starci. Poi vai a vedere e noti che dal 1° luglio 2023 a oggi è rimasto in campo 42 minuti: 10 in Coppa Italia con la maglia del Foggia (in un 5-0 sul Sorrento) e zero in campionato, 32 minuti complessivi (due presenze) l’anno scorso con l’Imperia in Serie D in occasione delle sconfitte con Fossano e Novaromentin. Zero presenze invece a Olbia e neppure una panchina quest’anno alla Sammaurese... “Un nuovo tassello che si aggiunge al reparto offensivo biancorosso - si legge nella nota della società - che porta entusiasmo e tanta determinazione”.

Che Brancato sia entusiasta di approdare al Rimini non c’è dubbio, ma non c’è neppure dubbio che potrà essere lui a risolvere i problemi... Tra l’altro, senza la fideiussione non potrà mai scendere in campo perché è un 2004 e quindi non può firmare contratti di volontariato, ma solo onerosi. La cosa bella o brutta, a seconda dei punti di vista, è che il direttore sportivo e generale in pectore Stefano Giammarioli di questa operazione non ne sapeva nulla e l’ha presa male: «Un’operazione fatta alle mie spalle e a mia insaputa - dice Giammarioli contrariato - non conosco il giocatore, non ne so nulla».

Ormai si è creata una frattura anche tra Giammarioli, che vorrebbe operare in condizioni se non normali almeno “quasi normali” nel tentativo di raddrizzare la barca, e una società che sembra andare (dove non si sa) per conto proprio.

E così facendo continua la travagliata stagione di un club biancorosso che non trova pace. Oggi Giammarioli sarà a Rimini per riparlare alla squadra. Cosa dirà? Sapremo (forse) oggi.

Intanto si fa la conta in vista del match di venerdì contro l’Arezzo al Neri. Rientreranno Lepri e De Vitis, in dubbio Fiorini e Gemello. I “volontari” Madonna e Lopes dovrebbero essere disponibili, Bassoli ha concesso l’ultimatum e se non sarà tesserato entro giovedì, se ne andrà, anche De Sena non resterà. Sull’ormai “mitica” fideiussione per coprire l’extra budget non si sa più nulla, il monte ingaggi attuale non si può più limare perché tutto quello che si poteva togliere è stato tolto. E c’è una scadenza che fa già tremare i polsi, quella del 16 ottobre quando dovranno essere saldati lo stipendio di agosto, le ritenute Irpef di luglio ed agosto, i contributi Inps e di fine carriera dello stesso bimestre.