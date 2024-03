Arriva il Pescara e Troise sprona il Rimini: “La motivazione deve essere superiore a quella dell’avversario”

Al “Romeo Neri” venerdì sera (dalle 20.45) va in scena l’attesa sfida tra Rimini e Pescara, due squadre che hanno ancora molto da chiedere a questo campionato. Emanuele Troise in conferenza stampa ha sottolineato: “Credo che bisogna guardare alla classifica e alla prestazione. La classifica perché bisogna guardarsi avanti e indietro, ci sono ancora sette partite alla fine e non bisogna dare nulla per scontato – ha detto il tecnico biancorosso - e la sfida è da giocare perché c’è una posta in palio. Ora conta la motivazione che deve superare quella dell’avversario. La motivazione non agisce solo sulla testa, ma anche sul piano del gioco, sulla fase di non possesso piuttosto che un piazzato. Non che non l’abbiano messa, ma meno degli avversari. Abbiamo battuto su questo, un fattore che può essere condizionato da vari elementi”. Poi ancora sull’insofferenza che serpeggia: “Può emergere in un periodo in cui i risultati non arrivano. È molto più semplice non accettare l’errore del compagno, mentre è inevitabile. Continuo a lavorare sul miglioramento, però è altrettanto vero che ognuno di noi ha dei pregi e situazioni in cui si riesce meno, e la capacità di supportare un compagno diventa fondamentale per portare a casa un obiettivo e chiudere una stagione come una squadra che ha costruito secondo me tanto e può continuare a dire la sua”.