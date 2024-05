Ravenna, una “partita del cuore” da oltre mille intervenuti

Un successo oltre le attese per “La Partita del Cuore” organizzata dal Ravenna Football Club, è stata infatti registrata una partecipazione di oltre mille persone entusiaste, dimostrando una grande sensibilità da parte della città alla causa sostenuta da Agebo. Una serata coinvolgente e partecipata che ha visto scendere in campo tre squadre: Tifosi, Sponsor e Staff giallorossi impegnate in avvincenti gare da 45 minuti l’una. Tra agonismo, passione e giocate anche tecnicamente di rilievo ha avuto la meglio sulle altre la squadra dello staff, guidata magistralmente da Gadda e Sciaccaluga che hanno deliziato con giocate di alta scuola come erano abituati a fare sul manto del Benelli.

La serata è stata un trionfo di sport, solidarietà e generosità, con i tifosi del Ravenna FC, lo staff del club e gli sponsor che si sono uniti per sostenere l’Associazione Agebo. È stato un momento indimenticabile vedere i tifosi esprimere il loro amore per il calcio, lo staff dimostrare coesione e determinazione, e gli Sponsor rendere possibile questo evento con il loro prezioso sostegno. Tutti i proventi della biglietteria saranno devoluti all’associazione Agebo che da oltre 25 anni è impegnata per assistere i bambini in degenza presso l’ospedale S. Maria delle Croci.

Nei prossimi giorni verrà organizzato un evento presso il reparto di Pediatria dell’ospedale S. Maria delle Croci per la consegna dei fondi raccolti con questa partecipata iniziativa.