Ravenna, le parole d’ordine di Braida sono equilibrio e umiltà

Ravenna Calcio
C’è un ko interno da smaltire, il primo di una stagione finora fantastica che non viene certamente sminuita dalla sconfitta con l’Arezzo. C’è da fare appello ad esperienza, saggezza e quant’altro: in sostanza, c’è da fare appello ad Ariedo Braida.

Atteggiamento sbagliato

Il vicepresidente giallorosso, del resto, fin dall’inizio del campionato aveva dettato le regole per disputare una stagione importante ma pur sempre da neopromossa.

L’ha ribadito giornata dopo giornata, e dopo la recente sconfitta non fa altro che tornare a mettere i puntini sulle “i” e a dispensare consigli utili: «Umiltà, avevo ripetuto più volte dopo le ultime vittorie fuori casa - dice infatti Braida - L’avevo affermato con convinzione perchè ho esperienza di tanti anni e tante stagioni, non certo perchè sono piu bravo di altri. Relativamente alla partita con l’Arezzo bisogna quindi dire due cose: la prima è che abbiamo affrontato come sapevamo una squadra oggettivamente forte e che, nonostante tutto, sullo 0-1 abbiamo avuto occasioni molto interessanti per pareggiare. La seconda, però, è che dopo aver incassato la rete dello svantaggio abbiamo attaccato in modo scriteriato, buttandoci tutti in avanti e incassando altri due gol. Mancava ancora molto tempo alla fine e potevamo anche pensare di non peggiorare la situazione, cercando cioè il pareggio senza sbilanciarci troppo, però ci siamo comportai diversamente e alla fine abbiamo pagato. Ci vuole sempre equilibrio, altrimenti il calcio non sta in piedi come ad esempio nel caso di una casa costruita con dei difetti strutturali».

Sempre tre punti

Braida indica poi la ricetta per affrontare i prossimi impegni all’indomani della prima sconfitta al Benelli: «Certamente ogni partita fa storia a sé, l’Arezzo è stato superiore ma magari quando lo incontreremo più avanti le cose potrebbero cambiare, non è mai detto. La cosa importante è trovare equilibrio, rendersi conto che non eravamo fenomeni prima e non siamo certamente scarsi adesso. Cercherò di trasmettere questi valori alla squadra, come del resto farà anche l’allenatore, perchè sono situazioni nelle quali serve poi ripartire nel modo giusto. Siamo caduti e ci rialzeremo, bisogna ricordarsi sempre che nessuno è invincibile ed anche che il campionato è davvero molto lungo e tutte le partite sono importanti: del resto, ogni volta ci sono sempre tre punti in palio».

