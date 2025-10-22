Ravenna, le parole d’ordine di Braida sono equilibrio e umiltà

Il vicepresidente giallorosso, del resto, fin dall’inizio del campionato aveva dettato le regole per disputare una stagione importante ma pur sempre da neopromossa.

L’ha ribadito giornata dopo giornata, e dopo la recente sconfitta non fa altro che tornare a mettere i puntini sulle “i” e a dispensare consigli utili: «Umiltà, avevo ripetuto più volte dopo le ultime vittorie fuori casa - dice infatti Braida - L’avevo affermato con convinzione perchè ho esperienza di tanti anni e tante stagioni, non certo perchè sono piu bravo di altri. Relativamente alla partita con l’Arezzo bisogna quindi dire due cose: la prima è che abbiamo affrontato come sapevamo una squadra oggettivamente forte e che, nonostante tutto, sullo 0-1 abbiamo avuto occasioni molto interessanti per pareggiare. La seconda, però, è che dopo aver incassato la rete dello svantaggio abbiamo attaccato in modo scriteriato, buttandoci tutti in avanti e incassando altri due gol. Mancava ancora molto tempo alla fine e potevamo anche pensare di non peggiorare la situazione, cercando cioè il pareggio senza sbilanciarci troppo, però ci siamo comportai diversamente e alla fine abbiamo pagato. Ci vuole sempre equilibrio, altrimenti il calcio non sta in piedi come ad esempio nel caso di una casa costruita con dei difetti strutturali».