Ravenna, il primato e Viola: a Pineto per spiccare il volo

Freschi del primato ritrovato, ma senza gioire più di tanto per le altrui disgrazie, con un proiettile (e che proiettile, Nicolas Viola) in più nel proprio cinturone, il Ravenna scende in campo oggi a Pineto con fiducia ma anche con la consapevolezza che dall’altra parte troverà una squadra tosta e in condizione, che farà di tutto per rendergli la vita difficile. I giallorossi arrivano da due pareggi, vestiti più di chiaro che in scuro, perché le oggettive difficoltà che Livorno e Gubbio hanno proposto alla squadra di Marchionni sono state anestetizzate in qualche modo, pur senza ottenere i tre punti che mancano dalla gara con la Torres. Il Pineto, invece, ieri è risalito al 4° posto, visti i punti tolti a Carpi, Guidonia e Ternana, che sul campo avevano battuto il Rimini.