Il brutto episodio dell’espulsione del difensore del Corticella, Said Chmangui, ha avuto l’epilogo atteso, visto che il fatto era stato rilevato dal commissario Figc a bordo campo. Chmangui è stato quindi squalificato ieri per dieci giornate dal giudice sportivo della Lnd per «espressioni discriminatorie dal chiaro contenuto di razza verso un avversario», nello specifico l’attaccante giallorosso Diallo.

