Marchionni felice per il Ravenna: “Continua un percorso importante”

Marco Marchionni analizza il colpo a Carpi del Ravenna: “Nel primo tempo abbiamo fatto una grossa partita, nella ripresa ci sta di soffrire contro un avversario come il Carpi. Le partite si determinano con gli episodi anche se noi avevamo avuto una occasione importante con Luciani. Stiamo continuando un percorso bello e importante. Nei primi 45’ abbiamo dimostrato di essere compatti, poi a livello fisico abbiamo pagato qualcosa. Il Carpi è una ottima squadra allenata benissimo e con giovani interessanti, però noi abbiamo risposto bene. abbiamo una rosa ampia e forte, prova ne sia che siamo partiti con gente come Luciani e Motti in panchina”.