Il Ravenna cerca altre risposte ma di fronte c’è l’ostico Gubbio

Non è questo il momento di pensare in grande o di volare troppo in alto. Non è questo, non è oggi. Perché chi pensa a Viola o ad altri possibili arrivi importanti a gennaio rischia di avvicinarsi troppo al sole e quindi di bruciare le ali faticosamente costruite con un primo terzo di campionato impressionante e superiore alle previsioni più logiche.

Gubbio scorbutico

Il Ravenna, quindi, deve tenere i piedi ben piantati a terra per due ottime ragioni: la prima è rappresentata dall’arrivo odierno al Benelli di un Gubbio assolutamente scorbutico, che ha fermato l’Ascoli e perso immeritatamente con l’Arezzo, tanto per capirci.

La seconda, dall’oggettiva emergenza offensiva lamentata anche oggi come a Livorno, perché Motti non ci sarà e Luciani è stato convocato ma difficilmente potrà avere un minutaggio consistente. Toccherà quindi ancora a due tra Okaka, Spini e Zagrè, tenendo ben presente che l’arsenale di Marchionni sarà risicato oggi come martedì prossimo, in occasione del match di Coppa Italia. Bisognerà quindi continuare a sperare che Spini faccia sempre gli straordinari, Okaka mantenga l’invidiabile media-gol assemblata in pochi minuti di impiego e soprattutto Zagrè possa evolvere il proprio dinamismo ad una concretezza in zona gol finora scarsa.

Detto questo, il ritorno di Di Marco può aprire nuove prospettive alle dinamiche del centrocampo, reparto nel quale Marchionni ha diverse opzioni come in difesa.

Dall’altra parte, quindi, ci sarà un Gubbio con un tecnico fuori categoria, Mimmo Di Carlo, ed un assetto tattico che sarà definitivo soltanto all’ingresso in campo, perché alla classica difesa a tre si è aggiunta contro l’Ascoli l’ipotesi di una linea a quattro che ha dato buoni risultati.

Partita importante

Il prepartita di Marco Marchionni è stato come sempre oggettivo: «Sappiamo quello che è il valore del Gubbio, con l’esperienza del suo allenatore e i giocatori di categoria che ci sono in squadra. Giochiamo in casa e vogliamo comunque portare la partita dalla nostra parte pur consapevoli della consistenza dell’avversario. A Livorno la squadra è partita bene poi non è riuscita a dare pressione continua all’avversario come di solito fa, perché siamo stati troppo lenti e a volte leziosi, però credo che la squadra sia andata oltre le difficoltà e questo è un aspetto importante, potevamo perdere per un episodio ma anche vincere se avessimo pareggiato prima forse avremmo avuto più possibilità. Domani (oggi, ndr) dovremo mettere in campo la corsa e le nostre migliori caratteristiche per riuscire a tornare alla vittoria dopo l’ultimo pareggio».