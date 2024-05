Grammatica: «Ravenna, continuiamo a crederci»

Domani è il giorno del “non succede, ma se succede”: a bocce ferme è imponderabile che il Carpi si faccia sfuggire la promozione in casa contro un Certaldo obbligato a vincere per sperare di evitare la retrocessione diretta. Però il Ravenna deve crederci e cercare di battere l’Imolese per concludere un campionato a dir poco eccezionale.

Certaldo competitivo

Ci vorrà un Benelli bello pienotto e carico, sperando che il Certaldo venda cara la pelle al Cabassi. Come sostiene il diesse giallorosso Andrea Grammatica, ingegnere del capolavoro Ravenna: «Mi aspetto che il Certaldo giochi al meglio delle sue possibilità. Ha giocatori forti per la categoria come Bassano, Bernardini, Akammadou e Gozzerini, gente che potrebbe giocare in squadre di vertice. L’ossatura non è male, nonostante la classifica, quindi penso che il Carpi non avrà vita facile».

Detto questo, battendo l’Imolese il Ravenna metterebbe l’ennesima ciliegina sulla magnifica torta del proprio campionato: «Il Ravenna ha condotto a lungo il campionato, sul campo abbiamo ottenuto gli stessi punti del Carpi. Vogliamo vincere anche grazie all’aiuto del Benelli, che mi auguro pieno. Vincendo domani avremmo ottenuto al ritorno gli stessi punti dell’andata, senza cali di rendimento nonostante la rimonta del Carpi».

Intanto il Ravenna fa sapere di essere sempre al lavoro con i propri legali per vedere se ci siano margini per ricorrere contro il caso-Pistoiese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA