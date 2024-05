Calcio serie D, Mancini ha stregato il Ravenna e ora rilancia

Sasha Mancini è stato uno dei tanti assi usciti dalle maniche di Andrea Grammatica e Massimo Gadda. Uno dei punti di forza del fantastico Ravenna di questa stagione, infatti, è stato proprio l’apporto fornito dagli under sistemati sulle fasce.

Ritorno vincente

Apporto che non è mancato domenica scorsa, con il rientro di Mancini dopo l’infortunio a fare coppia con Marino. «Sono stato sempre - ricorda Mancini - un po’ condizionato dall’infortunio visto che era la prima settimana del rientro in campo. Continuo a migliorare ma per quanto riguarda la gara con il Lentigione sono contento di essere riuscito a giocare tutta la partita fino alla fine. Poi è arrivato un successo certamente meritato che ci ha permesso di accedere alla finale dei play-off, al di là di ingiustizie e polemiche».

Bene a Ravenna

Per quanto riguarda la finale in arrivo, Mancini professa un giusto ottimismo: «Stiamo bene fisicamente però anche mentalmente. È sicuramente stato molto difficile accettare gli ultimi episodi extra campo ma purtroppo è andata così e adesso pensiamo a vincere questi play-off».

Un bilancio finale dell’esperienza ravennate di Mancini non può che essere positiva: «Ho sempre dato tutto sul campo per la squadra, dal primo all’ultimo minuto. Sono rimasto deluso di aver saltato sei partite per infortunio, forse avrei voluto incidere di più proprio per una soddisfazione personale, ma questo è meno importante. ⁠Per me è stato fondamentale prima di tutto trovare un gruppo così e poi anche arrivare primi in classifica sul campo nonostante il fatto che non fosse l’obiettivo di inizio stagione».

Dal campo

È tornato in gruppo Nappello, pezzo importante dell’assetto di Gadda che potrebbe quindi tornare in campo con il Corticella. È prossimo anche il rientro di Magnanini.