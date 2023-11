Calcio D, Varriale: “Bravo Ravenna, avanti così”

La variabile... Varriale. Tutt’altro che una variabile impazzita, ma piuttosto una novità voluta da Gadda negli ultimi 180 minuti del campionato giallorosso per cambiare un po’ le carte in tavola e anche per ovviare, sia pure con compiti tatticamente diversi, alla problematica assenza di Nappello.

Chiusura di settimana

Antonio Varriale è stato fondamentale per il netto successo ai danni del Carpi, arrivato a conclusione di un ciclo impegnativo: «Per noi - dice Varriale - è stata una vittoria che ci dà ulteriormente morale perché ottenuta contro una squadra molto forte e alla fine di una settimana difficile e senza vittorie, almeno fino a domenica scorsa. Contro il San Marino ci poteva stare perdere per una serie di motivi, ad Agliana invece abbiamo sempre fatto la partita e non siamo riusciti a vincere solo per sfortuna, dopo una gara molto buona da parte nostra. Restando al Carpi, mi sono trovato molto bene sul centro-sinistra del fronte offensivo, riuscendo a trovare spazio anche per un paio di assist per i compagni».

Rotta su San Mauro Pascoli

Due assist fondamentali, comunque, che per Varriale valgono un gol: «Esattamente, adesso dopo il riposo la testa sarà subito rivolta alla trasferta di San Mauro, domenica prossima. Sicuramente prepareremo bene la partita, considerando anche le dimensioni del campo ridotte, ma posso già dire che quando ci sono determinazione e lucidità, come contro il Carpi, campo e terreno contano meno. E per fare risultato domenica prossima serviranno cattiveria e determinazione».