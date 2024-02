Calcio D, Sciaccaluga: “Ravenna bravo a non concedere nulla nella ripresa”

Finisce come i pomeriggi più belli, quelli con la squadra che canta e balla davanti ai tantissimi tifosi che l’hanno sostenuta sul campo di Corticella (0-2 per i giallorossi). Paolo Sciaccaluga, per l’occasione in panchina a sostituire lo squalificato Gadda, ovviamente è radioso e molto soddisfatto della prova dei suoi che arriva sette giorni dopo lo sfortunato stop casalingo contro il Fanfulla.

«Abbiamo dimostrato oggi (ieri, ndr) - dice l’ex regista giallorosso- che quello di domenica scorsa era stato solo un incidente di percorso, uno stop caratterizzato da episodi sfortunati. Non avevamo mai perso il vero Ravenna e l’abbiamo dimostrato qui, su un campo difficile e contro una squadra in grande forma».

Quello che ha impressionato ieri della gara del Ravenna è stata anche la capacità di controllare in modo totale il secondo tempo di fronte a un Corticella interamente votato all’attacco e dotato, carta canta, di una prolificità offensiva notevole.

«È vero - concorda il tecnico del Ravenna - nel secondo tempo siamo stati bravi a non concedere alla squadra di casa occasioni importanti per riaprire la gara. Merito di tutti e anche dei nostri giovani, che sono quasi come anziani, per quanto giocano tranquilli e danno una grande mano alla squadra».

Intercettato fuori dallo stadio, anche il direttore sportivo del Ravenna, Andrea Grammatica, che esprime la propria soddisfazione per il risultato. «Non ero tanto preoccupato per la sconfitta della scorsa settimana contro il Fanfulla, quanto per la difficoltà che presentava questa partita. La squadra però ha risposto alla grande e adesso godiamoci la sosta che secondo me arriva a proposito per ricaricare un po’ le pile».