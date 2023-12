Calcio D, Sabbatani: “Ravenna, è stato un derby davvero perfetto”

Il banco a Imola è saltato all’ultimo respiro, come quando Lelj al 94’ segnò il pareggio che aprì la strada alla rimonta-promozione del Ravenna. Anche allora Rrapaj era in campo, proprio come ieri quando Sabbatani ha fatto impazzire i quasi 200 cuori giallorossi al seguito, per ballare insieme a loro nel dopo partita.

Eroe di giornata

Antonio Sabbatani riavvolge il nastro, fermandosi al minuto 97: «Mi ricordo bene il lancio di Rrapaj per Tirelli, molto bravo a crossare per me che ero sul secondo palo. Ho colpito di testa e per fortuna il difensore sulla linea non è riuscito a respingerla. Un gol riserva sempre un’emozione incredibile, figuriamoci a Imola dove c’erano la mia famiglia e tanti amici. Avevo poi giocato nelle giovanili a Imola e sognavo un gol in questa partita, posso solo dire che è stato un pomeriggio perfetto».

La rete di mercoledì scorso può essere definita la più importante in carriera? «Sì, finora può essere il mio gol più importante perché è stato davvero pesante, all’ultimo secondo e in una partita difficile. Poi vengo dall’Eccellenza, un bel salto di qualità, con le difficoltà iniziali che mi aspettavo. I compagni e lo staff, a partire dell’allenatore, però mi hanno sempre dato una grossa mano e tanta».

Concorrenza sana

Con l’arrivo di Diallo, in avanti c’è affollamento: «La concorrenza è tanta e qualificata, ora c’è anche Diallo che è molto forte ed anche un’ottima persona. Ma è giusto che il Ravenna abbia tanti giocatori forti e poi essere tanti per due posti aiuta a dare sempre il massimo in allenamento». Il Ravenna resterà a riposo fino a mercoledì 27, poi riprenderà gli allenamenti a Glorie. È in via di definizione una amichevole per il giorno 30 a San Pietro in Vincoli.