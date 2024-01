Calcio D, Ravenna, una serata speciale con i ragazzi di Spazio 104 Insieme

Una bella serata conviviale quella trascorsa da tutta la squadra giallorossa in compagnia dei ragazzi di Spazio 104 Insieme. Il Ravenna ha confermato la sua vicinanza ad una associazione costituita nel 2020 da genitori di ragazzi con disabilità, con lo scopo di trovare uno spazio di aggregazione per i ragazzi al termine del percorso scolastico che favorisca un loro inserimento nel mondo del lavoro e a contempo offra la possibilità di creare socialità ed inclusione. Un’attività che ha portato alcuni di loro ad essere occupati in attività socio-occupazionale, altri due ad un percorso lavorativo con assunzione in aziende del territorio, inoltre il gruppo ha prestato servizio in diverse occasioni per eventi, feste o altre iniziative.

Al di la di questi lusinghieri risultati è stato significativo sentire come la sinergia che si è creata tra i ragazzi è diventata la loro forza, permettendogli di superare le difficoltà derivate dalla disabilità e potere affrontare con naturalezza la vita quotidiana. Dopo un bel momento di confronto i calciatori hanno avuto modo di intrattenersi con i ragazzi e potere gustare un ottimo aperitivo preparato dagli stessi ragazzi, dandosi appuntamento presto sugli spalti dello Stadio Benelli.