Calcio D, Ravenna, spunta Matteo Mandorlini: “Io verrei volentieri”

Magnanini e Mandorlini. Su questi due nomi si concentra l’attenzione del Ravenna a 9 giorni dalla ripresa del campionato che avverrà a Pistoia.Magnanini ha saltato per infortunio Imola ma sta lavorando per essere a disposizione di Gadda alla ripresa del campionato. Quanto a Matteo Mandorlini, dopo l’ultima esperienza col Flaminia Civita Castellana (Serie D, 20 presenze e 1 gol) è svincolato e da due giorni si allena a Glorie con il Ravenna, che l’aveva già cercato nell’estate 2022: «Due estati fa fui vicino al Ravenna, ma alla fine scelsi di restare in C. Poi sono andato al Flaminia: avevamo un bel gruppo ma molti avevano problemi con l’allenatore, tanto che a fine stagione siamo andati via in 14, anch’io pur avendo un altro anno di contratto. Ora si è presentata questa possibilità di allenarmi a Ravenna e sono contento, mi sento bene anche se non posso avere il ritmo partita. Io firmerei volentieri, ma dipenderà dalla società».Mandorlini dovrebbe poter giocare uno spezzone di partita domani a San Pietro in Vincoli, nel corso dell’ultima uscita del 2023 (un’amichevole non ufficiale). Come sottolineato anche dall’interessato, la società e Gadda intendono verificare con la massima attenzione e magari senza eccessiva fretta la condizione di un giocatore che, stesse bene, rappresenterebbe un rinforzo importante per il Ravenna.