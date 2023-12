Calcio D, Ravenna: sorpresa Djallo in attacco

Carramba che sorpresa al centro sportivo di Glorie, dove ieri pomeriggio si è aggregato alla rosa giallorossa un marcantonio di colore con tutte le carte in regola per diventare il nuovo attaccante di riferimento del Ravenna.

Ecco Djallo

Si tratta di Cherif Djallo, nato in Liberia nel 1997, arrivato dalla Clivense con un’operazione veloce condotta dal diesse Grammatica. Djallo ha lasciato la Clivense, al pari di altri giocatori tra i quali l’ex giallorosso Guidone, in quanto la società veneta ha evidenti problemi economici da gestire da una posizione di classifica molto diversa da quella auspicata ad inizio stagione. L’attaccante liberiano firmerà oggi il contratto con il Ravenna, che ha voluto scegliere tra le diverse offerte che aveva ricevuto. “Djallo è sicuramente un buon giocatore- dice Andrea Grammatica-, fisicamente massiccio ma anche di buona gamba. Arriva qui in buona condizione, perché finora alla Clivense (15 presenze, 3 gol, ndr) ha sempre giocato. Ha voluto mettersi subito a disposizione anche prima della firma, siamo sicuramente soddisfatti di averlo con noi”. In carriera, il neo giallorosso ha disputato in tutto 186 gare in categoria, segnando 52 reti con un top di 20 su 39 partite al Derthona.

Dal campo

Con l’anticipo a sabato non è stata confermata la doppia seduta di allenamento, ieri pomeriggio ritrovo a Glorie con presenza appunto di Djallo e anche di Tirelli, le cui condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, e con Campagna rientrato in gruppo. Cosa che potrebbero fare tra oggi e domani anche Pavesi e Rrapaj, che dovrebbero rientrare tra i convocati per il Borgo San Donnino.