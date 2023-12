Calcio D, Ravenna: resta il primato, mancano le vittorie

Poche buone nuove da Certaldo, ma qualcosa c’è. Intanto il mantenimento della testa della classifica dopo il terzo nulla di fatto consecutivo. E poi un’altra porta inviolata per Cordaro e tutta la difesa giallorossa. Segnali positivi, ma è naturale che la tifoseria giallorossa si aspettasse una vittoria a Certaldo. Le condizioni del terreno di gioco hanno danneggiato il Ravenna, però qualche iniziativa pericolosa in più era attesa.

Partita sporca

Buona, dunque, la prova di un reparto arretrato che ha ritrovato dopo le tre giornate di squalifica Luca Magnanini. «Abbiamo capito che partita sarebbe stata - dice il difensore ferrarese - appena abbiamo visto le condizioni del campo, non era possibile giocare diversamente. È stata una partita sporca e piena di duelli, perché giocare palla a terra era quasi impossibile. Sicuramente il fatto di subire pochi gol è un’ottima cosa. È anche vero, in queste ultime tre partite non siamo riusciti a segnare nonostante qualche occasione e ovviamente ci sarebbe piaciuto vincere, ma quando non riesci a sbloccare il match l’importante è non perdere compattezza e attenzione e su questo siamo stati bravi».

Rientro ok

La lunga assenza dai campi non ha impedito a Magnanini di farsi trovare pronto al rientro: «La squalifica è stata esagerata ma l’ho sfruttata per tornare al 100%. Avevo qualche acciacco però ora sto bene. Sono stato fuori molto e non vedevo l’ora di tornare in campo con compagni che hanno sempre dimostrato voglia di giocare e di lottare. Sabato ci aspetta un’altra partita importante e c’è in noi già il desiderio di tornare in campo».

Tirelli a casa

Dopo la notte passata in ospedale a Empoli e gli esami radiografici che hanno escluso lesioni, Tirelli ieri è rientrato a Ravenna ma ovviamente non ha partecipato al primo allenamento settimanale. La sua presenza sabato nella sfida contro il Borgo San Donnino, insomma, non è da escludere.