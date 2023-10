Calcio D, Nappello salterà almeno le prossime due partite del Ravenna

Prima tegola stagionale sul Ravenna, rappresentata dall’infortunio muscolare occorso domenica scorsa ad Umberto Nappello. Gli esami del caso in effetti hanno escluso lesioni significative, il problema però è che con tre partite nell’arco di sette giorni i tempi di recupero andranno valutati con grande attenzione e la necessaria prudenza.

Questo Ravenna è solido ed ha buone alternative, ma nel caso di Nappello si riducono perché senza di lui la squadra perde in imprevedibilità e nella pericolosità sui calci d’angolo che il trequartista napoletano ha dimostrato di saper calciare in modo esemplare. L’evoluzione delle condizioni di Nappello sarà valutata giornalmente, la sensazione attuale dice che il giocatore sarà assente a San Marino e probabilmente anche ad Agliana, mentre esistono chance migliori per il big match di domenica 5 novembre con il Carpi. Nel frattempo, senza escludere il ricorso al 3-4-3, a sostituirlo sarà Alluci, che ha qualità ed è abbastanza duttile per giocare anche più vicino alle punte.

La prima di Sabbatani

La vittoria sul Sangiuliano verrà ricordata in casa giallorossa anche per la prima rete di Antonio Sabbatani con la maglia del Ravenna. La scommessa del mercato estivo giallorosso, arrivata qui dopo un trionfale campionato di Eccellenza, ha subito convinto per impegno ed impatto fisico, ma ad un attaccante com’è noto servono altre cose. «Il gol è vita per chi gioca nel mio ruolo - dice Sabbatani - e aspettavo con impazienza il mio primo con questa maglia. Da domenica scorsa ho ancora più convinzione, fermo restando che il salto di categoria si fa sempre sentire. Una volta riuscivo a gestirmi di più e spesso sfruttavo errori avversari, in serie D questo non capita e debbo dare sempre il massimo».

Pronto all’uso

Sabbatani sta anche facendo i conti con la spietata concorrenza per i ruoli delle due punte giallorosse. «Sono a disposizione del tecnico - conclude Antonio - e mi tengo pronto per ogni evenienza nelle tre partite impegnative e ravvicinate che ci aspettano all’orizzonte».