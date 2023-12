Calcio D, Lelj lancia il Ravenna: “Un grande segnale a Imola”

Poco dopo il colpo di Imola, sul telefono di Paolo Rrapaj è arrivato un messaggio che diceva più o meno così: «Molto bene, grande segnale». Il mittente era uno che di colpi e di segnali se ne intende e che a Ravenna conoscono tutti: Tommaso Lelj.

Bel precedente

Lelj è stato l’uomo che il 2 aprile 2017 segnò a Imola al 94’ la rete del pareggio che fece poi da preludio alla clamorosa rimonta del Ravenna proprio sui rossoblu. Sempre amico del Ravenna, nel frattempo Lelj ha avviato una attività di noleggio e tour con bicicletta nella sua Vicenza, ma di appendere le scarpe al chiodo ancora non se ne parla: «Gioco in Eccellenza, a Piazzola sul Brenta, ma attualmente sono infortunato. Nella passata stagione siamo stati eliminati in semifinale-promozione per un gol del Bassano a 3 minuti dalla fine».

Andando ancora indietro con la memoria, eccoci alla promozione in C con il Ravenna: «Quelli - dice l’ex capitano - che hanno accompagnato il Ravenna nel girone di andata sono indubbiamente buoni segnali, cominciando proprio dalla rete a Imola al 97’, come ho scritto mercoledì sera a Rrapaj, che nel 2017 era con me come Mandorlini, fondamentale nel girone di ritorno e adesso, a quanto ho letto, prossimo ad entrare in società. Non ci sono finora altre analogie col 2016-2017, perché noi alla fine dell’andata eravamo al 7° posto, staccati, poi facemmo una grande rimonta con la scintilla di Imola. Prima dell’inizio del campionato avevo sentito anche Gian Maria Rossi, mi aveva parlato di una rosa molto giovane ma promettente. Magari altre squadre sono più esperte del Ravenna però i giallorossi potrebbero prendere morale dal vento favorevole e lottare fino alla fine. Anche la difesa che prende pochi gol è un fattore che potrebbe risultare fondamentale».

Rischio conosciuto

È quanto sperano tutti i cuori giallorossi, ma il pronostico di Lelj non è banale: «Il Carpi è forse la squadra più forte ma in questa situazione fluida io farei molta attenzione al Forlì. Conosciamo molto bene Antonioli e lui di promozioni in rimonta se ne intende».